Ďalšie patálie pred olympijskými hrami: Tokio opäť sprísňuje proticovidové opatrenia

V japonskej metropole Tokiu sa zhruba tri a pol mesiaca pred začiatkom odložených olympijských hier znovu chystá sprísnenie opatrení pre rastúci počet nových prípadov nákazy koronavírusom.

Od pondelka majú podľa miestnych médií začať platiť prísnejšie podmienky nielen v dejisku olympiády, ktorej začiatok je naplánovaný na 23. júla, ale aj v prefektúrach Kjóto a Okinava.

O zámere sprísniť opatrenia informoval Jasutoši Nišimura, minister zodpovedný za otázky pandémie. Japonská vláda vyhlásila Tokio za oblasť so zvýšeným rizikom šírenia pandémie. „Urobíme všetko pre to, aby sme spomalili šírenie nákazy a zamedzili jej prenikaniu do ďalších častí krajiny,“ vyhlásil japonský premiér Jošihide Suga, ktorý dodal, že dôvodom tohto kroku je aj skutočnosť, že vakcinačná kampaň v Japonsku viazne a väčšina obyvateľov japonskej metropoly sa zatiaľ nedala zaočkovať.

Zase výnimočný stav?

V Tokiu tak budú napríklad musieť po novom bary a reštaurácie zatvárať najneskôr o 20.00, obmedzený bude aj maximálny počet osôb pri hromadných akciách. Pritom v metropole a troch susedných prefektúrach bol len pred tromi týždňami odvolaný v januári vyhlásený výnimočný stav, odvtedy však začal počet novoinfikovaných opäť narastať. V stredu a vo štvrtok bolo hlásených vždy viac ako 500 nových prípadov, čo je najviac od začiatku februára.

Už tento týždeň bol z obavy pred novou vlnou pandémie vyhlásený núdzový stav v Osake, ktorej sa preto vyhne štafeta s olympijskou pochodňou. Vo štvrtok osacké úrady evidovali 905 novonakazených, počet tak tretí deň po sebe dosiahol nové maximum.

MOV stále verí

Napriek zhoršujúcej sa situácie s pandémiou v Japonsku zostáva postoj Medzinárodného olympijského výboru nemenný. S organizátormi si nepripúšťajú inú možnosť, ako uskutočnenie najväčšieho športového sviatku v dňoch 23. júla - 8. augusta 2021. A to napriek tomu, že medzi japonským obyvateľstvom všeobecne panuje skepsa v súvislosti s olympiádou i paralympiádou. Vyše 80 % Japoncov si neželá, aby sa odložené OH vôbec uskutočnili.

Náš optimizmus

Napriek všetkým čiernym chýrom z Japonska verí vedenie slovenskej výpravy, že odložená olympiáda v Tokiu tento roku bude. Pred pár dňami Novému Času k tomu povedal šéf výpravy Roman Buček (57) toto: „Tokijská olympiáda nebude pre účastníkov taká, na akú sme zvyknutí. Vnímam pripravované prísne pravidlá pre účastníkov, ubezpečenia zo strany organizátorov a MOV o bezpečnom zorganizovaní hier, ako aj prieskumy verejnej mienky obyvateľov Tokia, opatrenia prijímané v Japonsku a vývoj situácie vo svete. Som však optimista, že súťaže v programe olympijských hier sa uskutočnia.“