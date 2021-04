Skúmajú súvislosť medzi vakcínou od J&J a tvorbou krvných zrazenín: Vyskytli sa 4 prípady trombóz

Európska agentúra pre lieky (EMA) v piatok oznámila, že skúma možnú súvislosť medzi vakcínou proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson a tvorbou krvných zrazenín.

S preverovaním začala po štyroch hlásených výskytoch trombóz, ku ktorým došlo po očkovaní touto látkou, pričom jeden z týchto prípadov bol smrteľný. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.

EMA v súhrnnej správe o záveroch z tohtotýždňového zasadnutia svojho Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) uviedla, že začala s posudzovaním bezpečnosti spomínanej vakcíny s cieľom vyhodnotiť správy o tromboembolických príhodách u ľudí, ktorým bola podaná.

"Po očkovaní vakcínou COVID-19 Janssen boli hlásené štyri závažné prípady neobvyklých krvných zrazenín sprevádzaných nízkym počtom krvných doštičiek," uviedla EMA odkazujúc tak na európsku pobočku amerického farmaceutického gigantu J&J. "K jednému prípadu došlo počas klinických testov a tri ďalšie sa vyskytli počas vakcinácie touto očkovacou látkou v USA. Jeden z nich bol smrteľný," píše sa v správe.

Vakcína proti koronavírusu od firmy Johnson & Johnson je v poradí štvrtou, ktorú EMA schválila na podmienečné použitie v krajinách EÚ. Súčasne ide o prvú jednodávkovú vakcínu proti covidu odobrenú v Únii. Ako pripomína AFP, očkovať sa ňou v krajinách EÚ nezačne skôr ako koncom tohto mesiaca.

EMA v stredu vyhlásila, že tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "veľmi zriedkavý vedľajší účinok" vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Zároveň trvala na tom, že výhody očkovania touto vakcínou naďalej prevažujú nad možnými rizikami.

Podobný postoj krátko na to zaujala i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej je spojitosť medzi očkovacou látkou od firmy AstraZeneca a vznikom trombóz síce možná, no nebola potvrdená.

Mnohé krajiny vrátane Nemecka, Francúzska Španielska či Belgicka použitie vakcíny od spoločnosti AstraZeneca pre narastajúce obavy obmedzili pre osoby nad 55, respektíve 60 rokov.

Firma Janssen má hlavné sídlo v Belgicku a je súčasťou medzinárodného koncernu Johnson & Johnson. Jej vakcína funguje na podobnom princípe ako očkovacia látka od spoločnosti AstraZeneca. Tvorí ju modifikovaný adenovírus, ktorý obsahuje gén na tvorbu tzv. spike proteínu. Samotný adenovírus sa nemôže množiť ani spôsobiť ochorenie.