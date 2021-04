Primár Jakub Hložník sa stretáva s tými najťažšími prípadmi: Ako funguje covidové oddelenie?

Primár Jakub Hložník vedie štrnásť rokov oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke.

Denne sa stretáva s tými najťažšími prípadmi, na jeho oddelení sa slovo smrť skloňuje v každom páde. Po prepuknutí pandémie koronavírusu je situácia ešte náročnejšia. Našťastie, stále je viac takých pacientov, ktorí sa po náročnej liečbe vrátia späť do života. Ako funguje oddelenie, kde končia pacienti so závažným priebehom covidu?

V podstate pracovné ako každé iné sviatky. My zabezpečujeme nepretržitú, 24-hodinovú prevádzku. Čo sa týka počtu pacientov, boli sme prakticky plne obsadení, čo je pravidlom od jesene, keď prišla druhá vlna covidu.



Nie je to tak dávno, čo nemocnice kolabovali pod náporom covidových pacientov. Zvláda personál súčasný nápor na lôžka?

Nič iné nám neostáva, len ten nápor zvládať. Pracujeme bez dovolenky už prakticky rok, s malou prestávkou minulé leto, keď bola situácia pokojnejšia. Aby mali ľudia predstavu, tak do pandémie covidu malo naše oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 7 lôžok pre ventilovaných pacientov, momentálne ich máme 21, čiže 3-násobok, ale pri nezmenenom počte lekárov, sestier a ďalšieho zdravotného personálu. Na oddelenie by sa všetci nezmestili, tak nám vyčlenili 11 lôžok ešte na JIS, kde mali pracujúce sestry predtým ventilovaných pacientov len zriedkavo.



Môžete porovnať situáciu na začiatku pandémie a dnes, keď už o covide vieme viac? Mám na mysli prístup lekárov, personálu aj pacientov k chorobe.

Samozrejme, s počtom pacientov pribúdajú aj skúsenosti. Jedna vec je mať naštudované postupy liečby od odborných spoločností a druhá vec sú skúsenosti s konkrétnymi pacientami. Ale covid je niečo nové nielen pre nás na Slovensku a nielen my, ale aj lekári na celom svete sa učia takpovediac za pochodu. Na druhej strane, my sme vždy ošetrovali kriticky chorých pacientov na umelej ventilácii pľúc, tak až také nové to pre nás nie je. Len teraz je ich počet mnohonásobne vyšší.