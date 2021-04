Čekan zúri! Vedec reaguje na slová Matoviča: Toto je niečo nehorázne

Piatkový „útok“ Igora Matoviča na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Biomedicínske centrum (BMC) SAV pre Sputnik V je niečo nehorázne.

Na sociálnej sieti to uviedol biochemik a CEO spoločnosti MultiplexDX Pavol Čekan. Ten podľa jeho slov plne stojí za kolegami, odborníkmi a vedcami z týchto inštitúcií. Čekan podotkol, že je klamstvo, že štátny ústav zveril validáciu tejto vakcíny BMC SAV. Skúšky Sputnika V totiž robilo biomedicínske centrum na základe písomnej žiadosti bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.

„Samozrejme, že sme všetci za to, aby sme mali na Slovensku čo najviac vakcín. A aj tých ruských, keď sa ľudia chcú očkovať v rámci klinickej štúdie, resp. experimentálnej vakcinácie. Ale tieto úbohé útoky na odborníkov, vedcov a nezávislé inštitúcie, ktoré musia dbať o bezpečnosť liekov a vakcín, aby chránili naše zdravie a životy, musia navždy skončiť,“ vyzval biochemik. Je to podľa neho veľmi vážna situácia pre budúcnosť vedy a vedcov na Slovensku. Takto podľa neho vyháňame tých najlepších do zahraničia. „Prosím, postavme sa dnes za všetkých slovenských vedcov a odborníkov. Už naozaj stačilo,“ dodal Čekan z MultiplexDX.