Jakub upozornil na agresívneho muža bez rúška, po príchode policajtov nastal šok: Šikana a vulgarizmy!

Na Veľkonočný pondelok sa vybrali do prírody upratovať skládku pri starom stavidle Malého Dunaja. Jeden z priateľov si chcel kúpiť niečo pod zub v bufete. A to nemal robiť! Rozvírila sa tým poriadna kovbojka, a to vďaka privolanej policajnej hliadke. Toľko šťavnatých nadávok od policajtov ešte nepočuli.

Bratislavčan Ivor (31) má za sebou nepríjemný incident so slovenskou políciou. Na Veľkonočný pondelok sa vybral upratovať skládku pri starom stavidle Malého Dunaja. Stretnúť sa mal s priateľmi, Jakubom a Petrom. „Čakal som na Pálenisku pred cyklobufetom, kde som si sadol na trávnik s rúškom na tvári, ktoré kvôli alergii nosím aj počas bicyklovania,“ rozpráva Ivor. Ako ďalej líči sviatočný deň, keď Jakub prišiel, chcel si ešte kúpiť niečo pod zub. „Po chvíli sa nahnevaný vrátil s tým, že pán za ním v bufete bol bez rúška a keď ho na to upozornil, bol agresívny, vyhrážal sa mu a naschvál sa na neho ´lepil´. Hoci som ho odhováral, privolal políciu, aby pánovi dohovorila,“ opisuje.

Jeho slová potvrdzuje aj Jakub. „Prišla hliadka a začala riešiť mňa ako nahlasovateľa. Dookola sa ma pýtali, ako som poškodený, čo s tým oni majú robiť, komentovali, ako nám šibe z rúšok a podobne,“ prezradil. Ako Ivor dopĺňa, po vysvetlení prečo ich jeho priateľ zavolal, sa začalo zo strany policajtov bizarné obviňovanie Jakuba! „Sedel som na trávniku pár metrov od incidentu a doslova som žasol nad bagatelizáciou protipandemických opatrení a nezmyselnou snahou nájsť priestupok, za ktorý by mohli pokutovať Jakuba,“ opisuje Ivor s tým, že od hliadky zazneli vety ako „Mám pocit, že z tých rúšok už ľuďom j*be“, či „Keď budete piť pivo bez rúška, mám vám dať pokutu?“

Ako ďalej vraví, spýtal sa hliadky, prečo nerieši človeka, ktorý očividne porušil opatrenia. „Dvojica policajtov okamžite presmerovala svoju pozornosť na mňa a začal sa asi 15-minútový absurdný verbálny pingpong. Podľa Jakubových slov, policajti Dominik Jurko a Roman Korec začali Ivora doslova šikanovať! „Pýtali si od neho negatívny test, ktorý v prírode nemajú právo žiadať! Na Ivora policajti chrlili vulgarizmy, že je šašo, debil, úplný ko**tko, že je všetkým na smiech,“ hovorí šokovaný a dodal, že vinníkom bol pritom úplne iný chlap, ktorého policajti vyriešili desaťsekundovým dohovorom!

Policajt Ivora niekoľkokrát upozornil, že sa mu zdá drzý a že sa nemá do toho starať. „Keď som povedal, že toto z ich strany nie je slušná komunikácia, policajt si vypýtal môj občiansky preukaz,“ dopĺňa incident Ivor s tým, že im ho nedá, on nie je ten, ktorého by mali legitimovať. „Keď už nevedeli inak, začali ma urážať. Vraj som všetkým naokolo na smiech a mám sa ísť liečiť!“ opisuje „dobrú“ radu slovenských policajtov. Podľa slov priateľov, sú to práve policajti ako Jurko a Korec, vďaka ktorým má Polícia SR u občanov nízku dôveryhodnosť. „V uvedenej veci bola zo strany vedenia Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave nariadená kontrola postupu policajtov. Až po záveroch tejto kontroly bude možné k veci zaujať relevantné stanovisko,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.