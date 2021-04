Dve očkovacie centrá v Trnavskom kraji majú ešte voľné miesta: Prečítajte si, kto môže dostať vakcínu

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pokračuje počas víkendu (10. a 11. 4.) v očkovaní proti ochoreniu COVID-19 v troch veľkokapacitných očkovacích centrách v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave.

Voľné mesta sú stále v Skalici a Dunajskej Strede. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Cez krajský formulár na portáli cakarentt.sk sa môžu na očkovanie prihlásiť ľudia vo veku od 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo so závažnou či stredne závažnou chorobou, ktorá významne zvyšuje riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. "Príležitosť prihlásiť sa majú aj vybrané skupiny zamestnancov vo veku najmenej 50 rokov, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi alebo cestujúcimi," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

V troch veľkokapacitných očkovacích centrách dostalo minulý týždeň prvú dávku vakcíny od spoločnosti AstraZeneca 4290 ľudí. Zdravotníci v Dunajskej Strede zaočkovali 1628, v Skalici 1210 a v Trnave 1452 ľudí. "Medzi nimi bolo aj prvých 350 obyvateľov Trnavského kraja s ťažkým zdravotným postihnutím alebo diagnózou, ktorí sa registrovali do databázy cez portál cakarentt.sk. Od 20. februára 2021 kraj zaočkoval takmer už 32.000 ľudí," doplnil predseda TTSK.