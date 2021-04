Takúto diablicu má doma futbalový brankár Kevin Trapp: Exotická sexica

Že vám to meno futbalistu nič nehovorí? Odteraz bude! Všetci budete zvedaví na toho, kto zbalil jednu z najsexi modeliek súčasnosti, Brazílčanku Izabel Goulartovú (35)!

Aby sme boli spravodliví, nie je to nejaká aksoblútne futbalová nula, ale gólman, ktorý momentálne pôsobí v Eintrachte Frankfurtu, kam sa vrátil už tretí raz v kariére, keď predtým hrával za Paris SG, kde patril do príchodu Taliana Buffona do základnej zostavy. Navyše Kevin Trapp (30) patrí do širšieho výberu nemeckej reprezentácie.

Práve vo francúzskej metropole sa Nemec a Brazílčanka našli. Keď si poviete brazílska modelka, spomeniete si na Gisele Bundchen, Alessandru Ambrosio, či Adrianu Lima. Ale do tejto spoločnosti modeliek, ktoré na prelome milénia poslali do histórie trend bledých modeliek á la Kate Moss, patrí aj Izabel Goulartová s dokonale vysústruženou postavou, ktorá patrila do obchodnej značky menom Victoria s Secret. Tá sa síce konala naposledy v r. 2018, ale na sociálnych sieťach stále žije. Dôkazom toho je aj instagramový profil Izabel, ktorá žiarila aj v kampaniach Dolce&Gabbana, Jimmy Choo, ale aj na červenom koberci v Cannes, kde zverejňuje nielen provokatívne fotky, ale aj ukážky driny, aká vedie k dokonalej postave.