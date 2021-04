Staronový minister práce Krajniak o svojich prioritách: Najaktuálnejšie sú dve veci

Staronový minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) sa chce v najbližšom období zamerať najmä na schválenie dlhodobého stabilizačného programu pre firmy (trvalý kurzarbeit) a dokončenie očkovania v domovoch sociálnych služieb. Krajniak to v piatok povedal na brífingu po vymenovaní za ministra prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

"To, čo teraz vidím ako najaktuálnejšie, sú dve veci. Na najbližšej schôdzi parlamentu bude v druhom a treťom čítaní rokovanie o takzvanom programe kurzarbeit alebo o dlhodobom stabilizačnom programe, aby aj potom, čo sa skončí táto pandemická kríza, sme vedeli v prípade potreby pomáhať ľuďom tým, že prispejeme zamestnávateľom na udržanie ich pracovných miest," povedal Krajniak. Druhou prioritou ministra je očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré podľa neho treba do leta ukončiť "všade tam, kde sú ľudia, ktorí požiadali o očkovanie, či už sú to klienti alebo zamestnanci".

Krajniak sa vrátil do čela rezortu po viac ako troch týždňoch od podania svojej demisie. Svoje odstúpenie z postu ministra práce oznámil po eskalácii koaličnej krízy 15. marca, a toto rozhodnutie vtedy označil za krok, ktorý má pomôcť vyriešiť situáciu medzi koaličnými partnermi. V novej vláde premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zostal post ministra práce neobsadený, pretože prezidentka pôvodnú nomináciu hnutia Sme rodina neodobrila. Rezort dočasne viedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Návrat Krajniaka na ministerstvo oznámil predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár po stredajšom (7. 4.) rokovaní vlády.

Nový minister uviedol, že ešte pred týždňom si svoj návrat do funkcie nevedel predstaviť, no názor zmenil po rozhovore s prezidentkou. "Aj pod dojmom tohto rozhovoru som sa rozhodol akceptovať požiadavku Borisa Kollára, aby som sa do vedenia rezortu vrátil," dodal Krajniak.

Premiér zdôraznil, že ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny je v tomto čase obzvlášť dôležitý rezort. "Som rád, že sa nám za posledný rok podarilo práve cez tento rezort poskytnúť ľuďom masívnu pomoc na udržiavanie zamestnanosti. Som rád, že takýmto spôsobom sme mohli zabezpečiť dostatok zdrojov pre rodiny aj pre zamestnancov, a preto sa aj teším, že bol dnes Milan Krajniak vymenovaný za ministra tohto rezortu," povedal Heger.