Dobrá správa pre bratislavských otužilcov: Opatrenia na Draždiaku po mesiacoch zrušili, teraz si prídete na svoje

Otužilci sa už môžu opäť kúpať vo Veľkom Draždiaku v bratislavskej Petržalke, pokojnejší môžu byť aj majitelia psov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Bratislava - mesto zrušila opatrenia vydané v januári po potvrdení vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva. Prípadné uhynuté zvieratá je však potrebné nahlásiť. "Vzhľadom na to, že posledný prípad vtáčej chrípky bol diagnostikovaný u labuti, ktorá uhynula 8. februára a odvtedy nebol zaznamenaný žiadny nový prípad, RVPS Bratislava - mesto 1. apríla zrušila veterinárne opatrenia," uviedol pre TASR Miloš Mašlej, riaditeľ RVPS Bratislava - mesto. V praxi to znamená, že lokalita je v súčasnosti bez výskytu vtáčej chrípky.

Pri výskyte vtáčej chrípky sú nariadené viaceré opatrenia. Ide napríklad o vykonávanie zvýšeného dohľadu a vyhľadávanie uhynutých vtákov, chovatelia hydiny zasa musia zvýšiť biologickú bezpečnosť svojich chovov. Zakázané býva tiež premiestňovanie hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí a ich produktov z monitorovacej oblasti bez povolenia RVPS. "Toto po zrušení opatrení už nie je potrebné," skonštatovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. V jazere Veľký Draždiak sa tak dá opäť kúpať, v súčasnosti to platí najmä pre otužilcov. "Ale, samozrejme, ak uvidia uhynuté vtáctvo, je vhodné to hlásiť," poznamenala. Pokojnejší môžu byť aj psičkári, ktorí by však mali naďalej dbať na to, aby ich pes neprišiel do kontaktu s prípadným uhynutým vtáctvom.

RVPS Bratislava - mesto podľa jej riaditeľa vykonáva aj naďalej monitoring výskytu tohto ochorenia. "V prípade úhynu alebo zmeny správania sa cieľových druhov vtáctva odoberá vzorky na laboratórne vyšetrenie, cielene na dôkaz vírusu vtáčej chrípky," doplnil Mašlej.