Nemecko sa rúti do ďalšieho lockdownu: Minister zdravotníctva prišiel so zlými správami

Koronavírus sa v Nemecku šíri príliš rýchlo, k zastaveniu tretej vlny sú tak nevyhnutné celoštátne obmedzenia vrátane možného zákazu nočného vychádzania. V piatok to na tlačovej konferencii vyhlásil nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.

V Nemecku za posledných 24 hodín pribudlo 25 464 nových prípadov nákazy a 296 úmrtí spojených s chorobou covid-19. "Cez 25 000 infikovaných za jeden deň je príliš veľa. Je to príliš veľa ľudí, ktorí budú bojovať o svoje životy, a je to príliš veľa ľudí, ktorí zaťažia náš zdravotnícky systém," povedal Spahn. Upozornil tiež na to, že infekčné čísla kvôli končiacim veľkonočným prázdninám plne nevypovedajú o skutočnom rozsahu nákazy, lebo sa cez sviatky menej testovalo.

"Aby sme tieto čísla znížili, potrebujeme dôsledné a predovšetkým celonemecké opatrenia. Je potrebná uzávera," vyhlásil minister s tým, že vylúčené nie je ani nočné obmedzenie pohybu. Za piliere úsilia zlomiť tretiu vlnu označil obmedzenie kontaktov, pravidelné testovanie v prevádzkach a najmenej dva testy týždenne v školách a škôlkach. Na takomto testovaní sa vo štvrtok zhodli ministri školstva spolkových krajín.

Očkovanie, ktoré je považované za kľúčový nástroj k porážke pandémie, je podľa Spahna na dobrej ceste. Vo štvrtok Nemecko aplikovalo cez 650 000 dávok, čo je rekordné množstvo. Pomohlo k tomu aj zapojenie praktických lekárov. Spahn takisto zopakoval svoje skoršie vyhlásenie, že v budúcnosti nebudú musieť plne očkovaní ľudia pri vstupe do Nemecka predkladať negatívne testy.