Brankár Jarry ponúkol súperovi dva góly: Takto dopadli čisté šance Rangers

Brankár hokejistov Pittsburghu Tristan Jarry (25) môže v zápase proti New Yorku Rangers hovoriť o veľkom šťastí.

To pri ňom stálo v dvoch akciách súpera. Najskôr sa do prečíslenia dostala dvojica Filip Chytil a Mika Zibanejad, no útočník, ktorý nedávno ohúril šesťbodovým zápisom v jednej tretine, netrafil odkrytú bránku. Podobná situáciu sa udiala aj o čosi neskôr. Kakko využil chybu kanadského brankára pri rozohrávke v rohu klziska, ale Filip Chytil netrafil odkrytú bránku. Pittsburgh vyhral napokon zápas 5:2.