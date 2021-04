Žena si ostrihala nechty prvýkrát po 29 rokoch: Prečítajte si, kde metrové pazúre skončia

Už sú preč! Ayanna Williams (54) z amerického Houstonu je držiteľkou Guinnesovho rekordu ako žena s najdlhšími nechtami sveta.

Nechávala si ich narásť od roku 1992. Apríl 2021 však pre ňu bude pamätný, pretože si nechala takmer meter dlhé pazúre odstrihnúť. Strihanie však nie je správne slovo, keďže dermatologička Allison Readigner na ne musela vziať elektrickú brúsku. Na veľký deň si Ayanna nechty náležite pripravila. Na ich namaľovanie použili takmer štyri fľaštičky laku na nechty a pracovala na tom počas niekoľkých dní.

Žena hlásala, že chce odstrihnuté pazúre predať za mastnú sumu. Skončia v múzeu kuriozít Ripley's Believe It or Not! v Orlande, kde ich budú vystavovať. Pre múzeum Ayanna priznala, že mala zmiešané pocity, keď sa lúčila so svojimi ,,bábätkami", ako nechty volala. ,,S nechtami či bez, stále budem kráľovná," usúdila napokon.

Ayanna bude môcť po dlhých rokov zvládať viaceré praktické záležitosti. Pri obliekaní si kvôli nechtom doteraz pomáhala kliešťami a riady umývať nemohla. ,,Pred šiestimi rokmi som sa rozišla s manželom a ťažko sa mi s nimi žije, keď mi nemá kto pomôcť. Navyše mám cukrovku a nedokážem si pichnúť injekciu," povedala žena, ktorej museli podávať pomocnú ruku deti a vnúčatá.

Portál Metro pripomína, že Ayannu zapísali do Guinessovej knihy rekordov v roku 2017. Najdlhšie nechty v histórii mala Lee Redmond (80) z austrálskeho Salt Lake City, spolu merali 8 a pol metra. O svoju pýchu nečakane prišla po autonehode.