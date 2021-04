Žene povedali, že jej mladší brat zomrel: Po mučivých hodinách sa dozvedela zarážajúcu pravdu

Hrozivý zážitok, aký by nechcel na vlastnej koži okúsiť nikto.

Zoe Lee (31) zazvonil telefón, volala jej bývalá švagriná Chloe, ktorá mala pre ňu strašné správy. Od polície sa dozvedela, že mladší brat Zoe zomrel. Žena nepočula o Jamesovi (29), ktorý má špeciálne potreby a žije v domove s asistovaným bývaním, už niekoľko dní. Trvalo tri hodiny, kým sa konečne dozvedela pravdu.

Žena žije aj so svojim dieťatkom v South Shore v Blackpoole." Môj brat má poruchy učenia a pretože som o ňom v posledných dňoch nepočula, myslela som si, že je to pravda. Nemohla som pochopiť, čo sa mu mohlo stať. Týždeň predtým som s ním volala a zdal sa mi v poriadku," cituje jej slová portál Metro. Kvôli pandémii ho rodina nemôže navštevovať a sú odkázaní len na telefonáty." Nevedela som, či ho niekto napadol alebo spáchal samovraždu. Viete si predstaviť tie šialené myšlienky, ktoré mi vírili hlavou."

Zoe potrebovala odpovede a tak začala volať na všetky policajné stanice. "Väčšinou ma to presmerovalo do hlasovej stránky. Keď som sa konečne dovolala, policajt mi povedal, že došlo k omylu. Vraj hľadali inú ženu s rovnakým menom. Krátko po rozhovore s Chloe ju vraj aj vypátrali. Bol ku mne veľmi nepríjemný," spomína na ťažké okamihy. "Čakala som tri hodiny. Celý čas som plakala. Nedali mi žiadne vysvetlenie. Osobne si myslím, že je dosť odporné, ako sa k tomu postavili. "

Chloe (27) uviedla, že polícia dorazila s tragickou správou do domu bývalého manžela Zoe vo Wartone. Policajti požiadali Chloe, aby sa skontaktovala so Zoe a oznámila jej, že ju hľadá polícia. „Povedali nám, aby sme jej nehovorili, o čom sa s ňou chcú rozprávať, ale myslela som si, že má právo to vedieť, tak som jej to povedala,“ doplnila pre médiá žena. Zoe, ktorá pracuje ako asistentka učiteľa, teraz plánuje podať formálnu sťažnosť. Polícia sa k prípadu zatiaľ nevyjadruje.