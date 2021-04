Chaos okolo vakcíny od AstraZenecy: Španielsko zmenilo vekové rozpätie na očkovanie

Španielsko sa vo štvrtok rozhodlo rozšíriť vekové rozpätie osôb, ktorým sa bude podávať vakcína proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca.

Očkovať ňou budú po novom ľudí vo veku 60-69 rokov, oznámilo vo španielske ministerstvo zdravotníctva.

Španielska vláda pritom len v stredu oznámila, že použitie vakcíny limitovala pre obavy z možnej tvorby krvných zrazenín na osoby vo veku 60-65 rokov, pripomína agentúra AFP. "Zámerom je dokončiť očkovanie ľudí, ktorí sú považovaní v súvislosti s COVID-19 za najzraniteľnejších," uviedlo ministerstvo vo svojom štvrtkovom vyhlásení.

K takémuto kroku pristúpila španielska vláda na základe odporúčania Európske agentúry pre lieky (EMA), ktorá krajinám EÚ odporučila, aby naďalej pokračovali v očkovaní touto látkou.

Španielsky rezort zdravotníctva zároveň informoval, že čoskoro rozhodne o tom, ako sa bude postupovať pri ľuďoch mladších ako 60 rokov, ktorí už dostali prvú dávku tejto dvojdávkovej vakcíny.

EMA v stredu vyhlásila, že tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "veľmi zriedkavý vedľajší účinok" vakcíny od AstraZenecy. Zároveň trvala na tom, že výhody očkovania touto vakcínou naďalej prevažujú nad možnými rizikami.

Podobný postoj krátko na to zaujala i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej je spojitosť medzi očkovacou látkou od firmy AstraZeneca a vznikom trombóz síce možná, no nebola potvrdená.

Mnohé krajiny vrátane Nemecka, Francúzska či Belgicka použitie tejto vakcíny pre narastajúce obavy obmedzili pre osoby nad 55, respektíve 60 rokov.

Španielsko so 47 miliónmi obyvateľov dúfa, že do konca augusta zaočkuje - v súlade s cieľmi EÚ - až 70 percent svojej populácie. Oboma dávkami však dosiaľ zaočkovalo menej ako sedem percent svojich obyvateľov.

Španielsko patrí k európskym krajinám, ktoré pandémia zasiahla najhoršie. V súvislosti s ňou dosiaľ zaznamenalo viac ako 3,2 milióna prípadov nákazy a vyše 76.000 úmrtí.