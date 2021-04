Gól v posledných sekundách! Slavia si z Londýna odnáša senzačnú remízu

Futbalisti Slavie Praha remizovali vo štvrtkovom prvom štvrťfinálovom dueli Európskej ligy UEFA na pôde Arsenalu Londýn 1:1.

Domáci "kanonieri" viedli od 86. minúty po góle Nicolasa Pepeho, v tretej minúte nadstaveného času však vyrovnal Tomáš Holeš. Slovenský stredopoliar Jakub Hromada odohral za Slaviu prvý polčas. Odveta je na programe 15. apríla o 21.00 h v Edene.

Slavia nastúpila v Londýne bez stopérov Ondřeja Kudelu a Simona Deliho, no už s uzdraveným brankárom Ondřejom Kolářom. V základnej jedenástke Arsenalu chýbal útočník Pierre-Emerick Aubameyang. Pražania začali sebavedomo, dobre pozične a nedovolili domácim dostať sa do tlaku. V 14. minúte sa dostal k zakončeniu Lukáš Provod, jeho strela však letela tesne nad brvno. Po polhodine hry sa po kolmej prihrávke za obranu Slavie ocitol v sľubnej pozícii Bukayo Saka, z uhla obstrelil Kolářa, no lopta mierila vedľa žrde. V závere polčasu Arsenal zvýšili aktivitu, hlavičku Roba Holdinga vyrazil Kolář na roh.

Do druhého polčasu poslal tréner Slavie Jindřich Trpišovský namiesto Hromadu na trávnik ofenzívneho Petra Ševčíka. V 49. minúte si mohol strelecky účet v Arsenale otvoriť Willian, Brazílčan však z priameho kopu trafil žrď. Po rýchlom protiútoku Slavie sa ocitol v dobrej pozícii obranca Jan Bořil, jeho tečovanú strelu Bernd Leno vyrazil. V 62. minúte Antonio Lacazette zobral loptu stredopoliarovi Slavie Oscarovi Dorleym a rútil sa sám na Kolářa, no opečiatkoval iba konštrukciu bránky. V 77. minúte po akcii Jana Kuchtu mohol o víťazstve Slavie rozhodnúť Ševčík, no minul bránku. Oživenie do hry Arsenalu priniesli striedajúci Aubameyang s Nicolasom Pepem a po ich spolupráci v 86. minúte Slavia inkasovala. David Zima nedokázal odkopnúť loptu, Aubameyang vysunul Pepeho, ktorý oblúčikom k vzdialenejšej žrdi prekonal Kolářa. Slavia však nezložila zbrane a v závere udrela. Vo štvrtej minúte nadstaveného času po centri Provoda vyrovnal hlavou Holeš.

Ajax Amsterdam prehral s AS Rím 1:2. V 40. minúte sa po prihrávke kapitána holandského tímu Dušana Tadiča presadil Davy Klaassen. Na začiatku druhého polčasu však Tadič nepremenil pokutový kop a hosťom sa vďaka presným zásahom Lorenza Pellegriniho a Rogera Ibaneza podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. Manchester United triumfoval na pôde španielskeho nováčika súťaže CF Granada 2:0. V 31. minúte otvoril skóre Marcus Rashford, v závere pridal z jedenástky druhý gól Bruno Fernandes. Villareal zvíťazil na ihrisku Dinama Záhreb 1:0, v závere prvého polčasu skóroval z bieleho bodu Gerard Moreno.

Arsenal Londýn - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Góly: 86. Pepe - 90+4. Holeš. Rozhodoval: Ekberg (Švéd.)

CF Granada - Manchester United 0:2 (0:1)

Góly: 31. Rashford, 90+1. Fernandes (z 11 m). Rozhdooval Dias (Portug.)



Ajax Amsterdam - AS Rím 1:2 (1:0)

Góly: 39. Klaassen - 57. Pellegrini, 97. Ibanez. Rozhodoval: Karasev (Rus.)



Dinamo Záhreb - FC Villarreal 0:1 (0:1)

Gól: 44. Moreno (z 11 m). Rozhodoval: Siebert (Nem.)