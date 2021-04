Otec chce vyzerať ako postava z Pána prsteňov: Šialené, akým zákrokom sa podrobil

Neskutočné! Rico Ledesma (41) z Brazílie má jasný cieľ. Chce vyzerať ako Orc z populárneho filmu Pána prsteňov. Šialené, čo všetko si dal upraviť.

Ako píše Daily Mail, profesionálny tatér Rico Ledesma chce byť žijúcou verziou známej postavy z Pána prsteňov. Podstúpil rôzne zákroky, aby sa premenil v skutočného Orca. Nasadil si kvôli tomu aj falošné zuby v hodnote 400 libier ( 461,20 eur). Nosí ich napriek tomu, že mu spôsobujú ťažkosti s prežúvaním. Jeho telo je na 85% pokryté tetovaniami, má osem podkožných piercingov, rozdvojený jazyk a nechal si potetovať aj očné bielka!

Vďaka svojej premene, ktorá trvá už niekoľko rokov, zaujal množstvo ľudí. Na Instagrame ho sleduje viac 34 000 osôb, ktorým sa pravidelne zdôveruje. "Začal som sa meniť pred siedmimi rokmi, aby som vyzeral inak, ale projekt, aby som vyzeral ako Orc, je starý menej ako rok," uviedol Ledesma. „V auguste 2020 som dostal šesť falošných zubov a dám si vložiť dva väčšie, aj keď mám problémy s jedením a pitím," dodal.

Práve tieto tesáky sú potrebné, aby Ricovo dielo dosiahlo požadovaný efekt. Ešte predtým, ako si ich zaviedol, poriadne uvažoval nad týmto nápadom a skúmal mnoho štúdii. Zveril sa do rúk iba skutočnému odborníkovi. „Odviedla perfektnú prácu a už som s ňou naplánoval ďalšiu misiu,“ povedal Ledesma.

Začiatkom apríla išiel znova pod nôž, aby mu upravili nosnú priehradku. Vďaka tomu je opäť bližšie k živej verzii Orca. Nechal sa okrem toho potetovať čiernou farbou. Práve to označuje za najbolestivejšiu časť jeho premeny. Žiadnou výhrou nebola ani tzv, skarifikácia lýtka, ktorá mu bola robená horúcim železom. Hojilo sa mu to až štyri mesiace, ale je to jeden zo zákrokov, na ktorý je najviac hrdý.

Odkiaľ však má na toto všetko peniaze? Odpoveď je jednoduchá, nemusí platiť takmer nič. Skoro všetky zmeny mu spravila manželka Krishna. Má podobnú záľubu ako Rico a obaja sú z jeho výzoru nadšení. Ani ich dcéra sa nebojí svojho ocka a na ceste je ďalší potomok.

Rico svojou premenou zaujal aj známeho filmového producenta Michela Reilhaca a chystajú spoluprácu. S natáčaním začnú v októbri na Kanarských ostrovoch. Hoci je otecko mimoriadne nadšený, nemôže o tom nič prezradiť.