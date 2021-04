Matovič letel do Moskvy zachraňovať Sputnik: Rusi hovoria o sabotáži, politológ o prešľape

Takýto zvrat zrejme nikto nečakal! Rusko chce, aby sme vrátili vakcíny Sputnik V, ktoré nám už vyše mesiaca ležia v sklade.

Rozhodnutie prišlo v ten deň, čo minister financií Igor Matovič (47) náhle odletel do Moskvy, kde rokoval o vakcínach a povedal, že z hĺbky duše odsudzuje pokútne snahy zabrániť vakcinácii Sputnikom. Čo nahnevalo Rusov, že pristúpili k takémuto radikálnemu rozhodnutiu?!

Matovič si po stanovisku ŠÚKL, ktorý po skúmaní Sputnika V uviedol, že ho nemôžu odporučiť, lebo nemajú dostatok informácií na to, aby ho označili za bezpečný a účinný, zrejme povedal dosť a vylial si srdce na facebooku.

„Nestačila im exemplárna poprava Mareka Krajčího ‚za drzosť‘ kúpiť ruskú vakcínu a ísť to oznámiť na košické letisko. Zobrali si aj moju hlavu a stále nekončia. Krok za krokom už šiesty týždeň robia všetko pre to, aby v tomto zápase dosiahli absolútny zvrat - úplne znemožniť použitie Sputnika na Slovensku,“ uviedol Matovič, ktorý vo štvrtok ráno odletel riešiť ruskú vakcínu priamo do Moskvy.

Rusko chce naspäť Sputnik

Ruský fond priamych investícií (RFPI) povedal, že rokovanie bolo produktívne, no zároveň požiadal Slovensko o vrátenie vakcín. Dôvodom má byť viacnásobné porušenie zmluvy. Problém má byť napríklad v tom, že ŠÚKL zadal testovanie ruskej vakcíny laboratóriu, ktoré nie je súčasťou siete oficiálnych laboratórií EÚ. Fond popiera, že by vakcíny na Slovensku neboli rovnaké, ako tie opísané v Lancete, ako to tvrdí Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Fond zároveň píše, že porušenie zmluvy je „aktom sabotáže“ a obvinil ŠÚKL zo spustenia dezinformačnej kampane proti Sputniku V.

ŠÚKL sa však rázne ohradil a vyjadrenia Rusov označil za zavádzajúce. ŠÚKL nepozná obsah dohody medzi výrobcom vakcíny a Slovenskom, keďže je utajená a požiadali o testovanie Sputnika v 30 oficiálnych laboratóriách v EÚ, no tie nevyhoveli, keďže sú vyťažené posudzovaním šarží registrovaných vakcín. „Na to, že testovanie v SAV by malo údajne porušovať utajenú zmluvu s ruským výrobcom, nebol ŠÚKL nikým zodpovedným za dovoz vakcíny upozornený,“ píše sa v stanovisku.