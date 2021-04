Tatranskí lesníci vo veľkom zalesňujú: Pribudnú stovky tisíc nových sadeníc

V jarnom období sa pozornosť tatranských lesníkov sústreďuje predovšetkým na zalesňovanie a všetko, čo s ním súvisí.

Tento rok plánujú vysadiť približne 300.000 sadeníc na ploche zhruba 136 hektárov. Väčšia časť zalesňovacích úloh pripadá v tomto roku na oravskú časť Tatranského národného parku (TANAP), kde vznikajú holiny v dôsledku vysychania lesa premnožením lykožrúta smrekového. Uviedla to koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová.

Obnovné a výchovné zásahy do lesného porastu robia lesníci väčšinou počas neskorej jesene a v zimnom období, len spracovanie kalamít je potrebné vykonávať priebežne počas celého roka. "Podľa zákona o lesoch musí byť každá kalamita spracovaná do pol roka od svojho vzniku, čo je stanovené predovšetkým kvôli ochrane lesa pred škodcami, ale tiež pre včasné zužitkovanie kalamitného dreva, ktoré po prerušení toku miazgy veľmi rýchlo stráca technickú kvalitu," vysvetlila Petránová. Ako doplnila, od 1. januára 2020 nesmú tatranskí lesníci spracovávať kalamitu v období od 1. marca do 31. augusta na väčšine nimi spravovaného územia.

Povinnosťou lesníkov je tiež aktívna ochrana lesa. Na jar musia zavčasu nainštalovať lapače proti lykožrútom, alebo iným škodcom drevín a pravidelne ich sledovať a vyhodnocovať. "Toto všetko sa robí, žiaľ, len mimo lesa, v ktorom sa žiadne opatrenia nesmú realizovať pre zákazy orgánov ochrany prírody. V týchto územiach sa výsadba lesa, jeho pestovanie, výchova, ochrana a ani spracovanie kalamity nesmú vykonávať," skonštatovala Petránová.

Ako ďalej opísala, zver sa počas jarných mesiacov snažia lesníci predovšetkým chrániť, aby mala v období rodenia mláďat čo najväčší pokoj. Lov zveri sa na jar zvyčajne nekoná, v súčasnosti existuje výnimka len v súvislosti s rozširujúcim sa africkým morom ošípaných na Slovensku. Končí prikrmovacie obdobie, po ňom lesníci vyčistia prikrmovacie zariadenia a dezinfikujú ich po zimnej prevádzke. Dôvodom je obmedzenie parazitárnych ochorení voľne žijúcej zveri. "Na jar majú tiež povinnosť doplniť soľ do soľníkov a rozniesť po lese vakcíny proti besnote líšok, pretože tie sa v okolí intravilánov a na hornej hranici lesa, podobne ako aj v tatranských dolinách letecky nerozhadzujú," ozrejmila Petránová.

Lesníci nezabúdajú ani na kamzíky, kontrolujú ich zdravotný stav po zime predovšetkým zberom trusu a jeho následným parazitologickým rozborom v laboratóriách. Dohliadajú tiež na to, aby nedochádzalo k nelegálnemu zberu parožia či pytliactvu. Petránová dodala, že v kompetencii tatranských lesníkov je navyše aj starostlivosť o turistické chodníky a s nimi súvisiace zariadenia. Čiže mosty, mostíky, lavičky, odpočívadlá, smerovníky, pútače a náučné trasy.