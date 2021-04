Historický okamih: Chystá sa prvý let vrtuľníka na Marse

Historický okamih! V roku 1903 sa prvýkrát vznieslo do vzduchu lietadlo bratov Wrightovcov. O 118 rokov neskôr sa očakáva prvý let aj na susednej planéte. Na Marse má letieť helikoptéra Ingenuity.

Americká NASA vyslala na Mars vozidlo Perseverance, ktoré tam pristálo 18. februára. Odvtedy sa dôkladne rozhliada okolo seba, posiela fotky a videá a zatiaľ najazdilo 190 metrov. Vozidlo teraz našlo ideálnu štartovaciu plochu a na nej včera vyložilo miniatúrny vrtuľník Ingenuity. Na Zem poslalo selfie seba i helikoptéry ako potvrdenie, že sa to úspešne podarilo. Vrtuľník sa pripravuje na historicky prvý let v atmosfére Marsu.

Pokus o štart sa má konať najskôr 11. apríla. Najprv sa len vznesie do výšky 3 metre a tam zostane visieť 30 sekúnd a opäť pristane. Ak sa to podarí, naplánované sú ďalšie lety po okruhu, ktorý je približne 90 metrov dlhý. Ingenuity bude pri tom fotiť povrch Marsu z výšky. V budúcnosti by mal pomáhať vozidlu Perseverance pri prieskume a plánovaní jeho cesty.

Let samotný však bude veľmi náročný.Na druhej strane to trochu zmierňuje gravitácia, ktorá je na Marse trikrát nižšia ako na Zemi. Aj tak to však vedci prirovnávajú k tomu, akoby na Zemi letel vrtuľník vo výške 30 km – čo sa doposiaľ žiadnej helikoptére nepodarilo. Ingenuity má na Marse plánovanú výšku letu maximálne 5 až 10 metrov nad povrchom.

Ako pripomienka historického okamihu z roku 1903 je na solárnom paneli Ingenuity kus plátna z lietadla, ktorým v roku 1903 ako prví na svete leteli bratia Wrightovci.

