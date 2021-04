Dočká sa Hamšík debutu v Göteborgu? Vrátil sa gólom z polovice ihriska

Po troch týždňoch je späť! Marek Hamšík (33) sa zranil hneď na prvom tréningu svojho nového zamestnávateľa IFK Göteborg.

Problémy s lýtkom mu znemožnili nastúpiť za reprezentáciu v prvých troch zápasoch kvalifikácie MS 2022. Po intenzívnej liečbe sa už pripojil k mužstvu, no jeho zajtrajší ligový debut vo farbách švédskeho klubu je otázny.

Fanúšikovia IFK prijali návrat slovenskej hviezdy s nadšením. Po jeho prestupe vykúpili povolený počet permanentiek na sezónu a aj dresy či suveníry s jeho podobizňou išli na dračku.

„Uvidíme, ako zareaguje jeho telo. Musíme počkať. Nikdy neviete, čo sa môže stať, keď sa hráč vracia na ihrisko po zranení,“ uviedol pre noviny Expressen tréner Roland Nilsson.

Hamšík sa rozhodol pre liečbu na severe Európy, kde sa pripravoval pod dohľadom svojho kondičného trénera Richarda Kapustíka. „Chcem sa vrátiť čo najskôr. Dúfam, že stihnem začiatok švédskej ligy,“ želal si banskobystrický rodák na zraze reprezentácie v Senci, kam prišiel pred začiatkom kvalifikácie na krátku konzultáciu zdravotného stavu s lekármi.

Na svojom prvom tohtotýždňovom tréningu vyskúšal odolnosť uzdraveného lýtka. Počas modelovaného zápasu nastúpil v oboch tímoch a svojim spoluhráčom hneď pretrel zrak nádherným gólom takmer z polovice ihriska.

„Mal úľavy. Je to normálna vec, keď prichádza hráč po zranení. Vyzeral fit. Vieme o jeho kvalitách, no nemal by to s nasadením ešte preháňať,“ mieni Nilsson.

Už zajtra štartuje švédska liga a Göteborg sa v úvodnom kole predstaví na ihrisku Örebra. Hamšík prestúpil do IFK najmä preto, aby sa rozohral pred európskym šampionátom. V najlepšom prípade stihne osem zápasov. So zranením však nik nerátal.

„Všetko závisí od reakcie jeho tela po prechode z rehabilitácie do plnej záťaže. Zvážime to a deň pred zápasom sa rozhodneme,“ dodal švédsky tréner.