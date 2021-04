Bittó Cigániková: SaS nebude zdržiavať podanie vakcíny Sputnik V! Má však jednu podmienku

SaS nebude zdržiavať podanie vakcíny Sputnik V a bude akceptovať spustenie očkovania touto látkou v prípade, že sa tak rozhodne nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Dôležité je však, aby verejnosť vopred dostala komplexné a neskreslené informácie o vakcíne od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Vo štvrtok to povedala predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS).

Správa ŠÚKL obsahuje informácie o tom, že výrobca vakcíny odmietol dať všetky potrebné podklady na zhodnotenie jej prínosov a rizík. Tiež sa v nej uvádza, že na Slovensku je iné zloženie vakcíny, aké dostali ďalšie krajiny. "Ak sa napriek tomu rozhodnú občania pre očkovanie Sputnikom, musia byť prísne sledovaní a musí byť vedená štatistika nežiaducich účinkov, ku ktorej sa ŠÚKL nevie dostať napriek tomu, že sa vakcínou Sputnik očkuje v mnohých krajinách," povedala.

Bittó Cigániková poukázala na to, že výrobca Sputnika V nedodal ŠÚKL približne 80 percent dát nevyhnutných na jej zhodnotenie, či na to, že vakcíny dovezené na Slovensko sa nedajú porovnávať s tými používanými v zahraničí, keďže ich spája len názov. So situáciou, ktorá vznikla okolo vakcíny Sputnik V, sa musia podľa slov koaličnej poslankyne vyrovnať v prospech občanov Slovenska. Zároveň však podľa nej nemožno tlačiť odborníkov do politických rozhodnutí a utajovania dôležitých faktov. Dodala, že dovoz Sputnika V bol neštandardný a boli vynechané pravidlá pre garanciu bezpečnosti liečiva.