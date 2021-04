Europoslanec Šimečka radí premiérovi: Mal by sa dištancovať od Matovičovej cesty do Moskvy

Predseda vlády Eduard Heger by sa mal dištancovať od pracovnej cesty ministra financií a bývalého premiéra Igora Matoviča (obaja OĽaNO) do Moskvy.

Vyzýva ho k tomu europoslanec a podpredseda mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka, ktorý v tejto súvislosti poukázal na situáciu na východných hraniciach Ukrajiny, kde sa sústreďujú ruské vojská.

„Je krajne nezodpovedné, aby člen vlády SR odletel rokovať do Moskvy bez mandátu vlády, v mimoriadne napätej geopolitickej situácii, keď Putinov režim presúva čoraz väčšie armádne jednotky na hranice s Ukrajinou a vyhrocuje tým aj vzťahy s EÚ a NATO,“ upozornil Šimečka. Podľa neho by súčasný premiér mal konať a verejne sa dištancovať od zahraničnopolitických Matovičových „avantúr“. Podotkol, že minister financií dáva do rúk ruskej propagandy svojou cestou zbytočné tromfy.

Šimečka zároveň navrhuje, aby sa Heger pripojil k európskym politikom, ktorí v týchto dňoch verejne vyjadrujú podporu ukrajinskej vláde a verejnosti.

Tlačový odbor ministerstva financií informoval, že Matovič sa dnes v Moskve stretne s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií Kirillom Dmitrievom. Rokovanie sa bude týkať vakcíny Sputnik V. Cieľom pracovného stretnutia je doriešenie technických záležitostí súvisiacich s realizáciou dodávok tejto vakcíny na Slovensko. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) sa o ceste Matoviča do Moskvy dozvedel v stredu 7. apríla od slovenského veľvyslanca v Moskve. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii.

Rusko rozmiestňuje vojská okolo hraníc s Ukrajinou. Minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba pre BBC povedal, že ruská armáda sa zhromažďuje na troch miestach - na severnej hranici medzi Ukrajinou a Ruskom, pozdĺž východnej hranice a „tiež na nelegálne okupovanom Kryme“. Podľa ukrajinskej strany sa pozdĺž východnej hranice s Ruskom a na Kryme nachádza asi 20 až 25-tisíc vojakov. Ruskí predstavitelia to doposiaľ nepotvrdili ani neposkytli žiadne presné čísla.