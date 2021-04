Kamara prehovoril o incidente s Kúdelom: Povedal mi, že som sk**vená opica!

V odvetnom zápase Európskej ligy medzi Glasgow Rangers a Slaviou Praha vreli emócie a tvrdé zákroky, ktoré na futbalový trávnik nepatria. Nikto netuší, čo sa v skutočnosti stalo. Je to tvrdenie proti tvrdeniu.

Ondřej Kúdela (34) o incidente po zápase povedal, že nepoužil rasistické urážky. Čech pošepkal Kamarovi do ucha „fuck**g guy“. Hráč Rangers sa voči tomu ohradil a cez právnika odkázal, že ho rasisticky urážal.

Glen Kamara (25) teraz v škótskej televízii vyrozprával svoju verziu príbehu.

„Zdá sa mi, že tam kričal hráč Slavie na rozhodcu. Hovoril, aby niekoho vylúčil. Na mňa pritom pokrikoval "sh * t up" (drž hu * u), sekundu priateľ. Tomu sa jeho spoluhráč, myslím, že s číslom 17 (pozn. red. - Lukáš Provod), zasmial," popisoval pre ITV News Scotland.

Ihneď k nemu pribehol Kúdela a niečo mu pošepkal do ucha, čo vzápätí vyvolalo vášne na ihrisku. Zápas pokračoval vo veľmi tvrdom tóne a po záverečnom hviezde konflikt eskaloval aj v útrobách štadióna. Kamara mal fyzicky napadnúť českého futbalistu.

„Povedal: Ty si opica, si sk ** vená opica a vieš to. V tom som reagoval a povedal, že ty si rasista, ty si rasista," povedal Kamara svoju verziu príbehu.

Podľa jeho slov to počul aj jeho spoluhráč Connor Goldson. Medzi hráčmi následne došlo k šarvátke.

„Vo chvíli sa mi hlavou preháňalo veľa emócií: hnev, rozrušenie, poníženie. Celá moja rodina, priatelia, ktokoľvek to sleduje. Bol to naozaj divný pocit. Už to nechcem zažiť.“

Podľa jeho slov, ak by mohol vrátiť čas, určite by z ihriska odišiel. Steven Gerrard, tréner Rangers, sa snažil svojho zverenca dostať z trávnika dole, pretože v ňom vreli emócie. Ale on na výzvu nereagoval.

Veľký problém má aj s tým, ako sa správali fanúšikovia Slavie v nasledujúcich dňoch.

„Videl som ako ich fanúšikovia reagovali. Dostávam (rasistické) urážky na Instagrame každý deň. Nie som človek, ktorý by sa tým nejako nechal ovplyvniť, takže som v pohode. Ale je smutné ako sa k tomu postavila Slavia. Cítim sa ako obeť," povedal Kamara v rozhovore.

Prípadom sa zaoberá UEFA, ktorá Kúdelovi zastavila činnosť na jeden súťažný zápas.