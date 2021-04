Na Slovensku predala Toyota už 10 000 hybridných vozidiel

Jubilejným desaťtisícim automobilom je Toyota C-HR Hybrid. Popularita hybridov neustále rastie a v súčasnosti tvoria na našom trhu až 45 % celkového predaja značky.

Keď pani Marína Šimková koncom roka 2020 navštívila predajné miesto Toyota v Banskej Bystrici, rozhodne netušila, že si vyberie hybridné vozidlo s poradovým číslom desaťtisíc. Jubilejný hybrid je crossover Toyota C-HR. „Keď prišiel čas uvažovať nad novým vozidlom, mala som zopár kritérií, pri ktorých som nechcela robiť žiadny kompromis. V aute trávim naozaj veľa času, a tak sú pre mňa dôležité aj iné veci, nielen dizajn. Pohodlie, bezpečnosť a v neposlednom rade som chcela moderné auto. Pretože som zvažovala auto, ktoré bude mať aj ekologický rozmer, ponuka sa značne zúžila. Keď som teda spojila všetky svoje požiadavky a predstavy, z aktuálnej ponuky bola pre mňa voľba jasná. Model Toyota C-HR. Verím, že hybridné vozidlá sú tou správnou voľbou. Vozidlo je nielen ekologické, ale navyše aj úsporné, čo je benefit, ktorý nikdy neurazí,“ hovorí s úsmevom pani Šimková, ktorá pracuje v oblasti právnych služieb.

Obrovské prekvapenie

Pani Marína dostane k autu aj pozornosť od značky Toyota v podobe účasti na svetoznámych majstrovstvách rely WRC, ktorých jednotlivé kolá sa každoročne konajú vo viacerých štátoch po celom svete. Po vzájomnej dohode pôjde pani Marína spolu s manželom povzbudiť aj tím Toyota do Fínska v dňoch 29. júla až 1. augusta 2021.

„Rád by som touto cestou zaželal pani Šimkovej veľa šťastných kilometrov. Verím, že bude s vozidlom a službami Toyota spokojná. Som rád, že vozidlo s poradovým číslom 10 000 je práve Toyota C-HR, pretože ide o skutočne výnimočný model, ktorý je stelesnením mestskej mobility a zároveň svojím dizajnom vystupuje zo sveta všednosti,“ povedal Milan Kočka, riaditeľ spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia a dodal: „Hybridný pohon priviedla značka Toyota počas uplynulých 25 rokov do dokonalosti a fakt, že sme umiestnili na slovenský trh už viac ako 10 000 vozidiel, potvrdzuje, že je v súčasnosti tou najlepšou voľbou pre zákazníkov, ktorí nechcú robiť žiadne kompromisy v spoľahlivosti, hospodárnosti či so samotným používaním vozidla. Hybridné vozidlá Toyota bez nutnosti dobíjania navyše dokážu jazdiť až 80 % času v režime s nulovými emisiami a predstavujú tak v súčasnej dobe to najlepšie riešenie z pohľadu znižovania emisií CO 2 .“

Vyberie si každý

Vďaka obsiahlemu modelovému radu, v rámci ktorého Toyota poskytuje hybridný pohon takmer v každom segmente, existuje dostatočne široká ponuka pre potreby akéhokoľvek zákazníka, od Toyoty Yaris Hybrid až po najväčšie 7-miestne hybridné SUV s názvom Highlander.

Jedna z najväčších noviniek, ktorú značka uviedla na trh práve v týchto dňoch, je však bezpochyby druhá generácia vozidla na vodíkový pohon Toyota Mirai.