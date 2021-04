Bývalý frajer ju nazval tučnou a škaredou: Brunetku († 28) tieto slová stáli život!

Psychické týranie od bývalého partnera ju dohnalo do hrobu! Krásna žena sa predávkovala po neustálom prenasledovaní a útokoch.

Je veľmi dôležité, do koho sa človek zamiluje. Príkladom je aj Jade Rayner († 28), ktorá vo veciach lásky nemala šťastie. V roku 2011 natrafila na tyrana, ktorého psychická šikana ju dohnala k hroznému činu.

Jade dostávala od bývalého frajera neustále urážky. Nazýval ju tučnou a škaredou, opakovane ju ponižoval a podľa slov jej matky dosiahol aj to, aby odišla z univerzity - tvrdil jej, že na štúdium nemá predpoklady. "Povedal jej, že nebude dosť dobrá. Bolo to mentálne mučenie, ktoré si so sebou už niesla po zvyšok svojho krátkeho života," hovorí mama zosnulej.

Jade začala piť, aby nadobudla sebadôveru. "Prvýkrát sme si to uvedomili, keď chodila do posilňovne a keď prišla domov, mala fľašu, v ktorej bol alkohol. Niekedy som pod posteľou našla aj prázdnu fľašu vína," spomína si jej matka.

V roku 2015 ju dokonca chytili policajti ako jazdí pod vplyvom alkoholu. Už v tom čase potvrdila súdu, že jej bývalý priateľ ju izoloval od priateľov, odradil ju od štúdia na vysokej škole a zničil jej sebadôveru, píše thesun.co.uk.

Brunetka síce vzťah ukončila, no jej ex bol neodbytný a stále ju prenasledoval. Jade tiež užívala antidepresíva na úzkosť a depresie.

Mladú ženu našli mŕtvu v jej byte vo Veľkom Manchestri. Podľa polície pri nej boli prázdne fľaše aj s liekmi na predpis. Vyšetrovanie jej smrti pokračuje.