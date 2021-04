Budúca svokra v deň svadby zistila, že nevesta je jej stratená dcéra: Čo nasledovalo, vás dorazí

Namiesto radosti potoky sĺz. Presne takto to vyzeralo na jednej svadbe v čínskej provincii Suzhou, kde došlo hneď k niekoľkým šokujúcim odhaleniam.

Mama ženícha sa totiž v jeho svadobný deň dozvedela, že žena, ktorú si berie, je v skutočnosti jej dávno stratenou dcérou. Budúca svokra mala na ruke dievčiny spozorovať povedomé materské znamienko. Hneď nato sa rodičov nevesty spýtala, či si dcéru adoptovali pred viac ako 20 rokmi, uvádza Times Now News. Rodinu táto otázka šokovala, pretože adopcia bola dlho tajná, ale nakoniec pripustili, že ju ako dieťa našli pri ceste.

Shocked mum breaks down in tears after discovering her son’s bride is her long-lost daughter on their wedding day https://t.co/8Td95MmykO — The Sun (@TheSun) April 7, 2021 Nevesta o svojom pôvode až do tohto momentu nevedela, nakoniec ho opísala ako "šťastnejší ako samotný svadobný deň“. Jej nadšenie však trvalo iba do chvíle, kým si neuvedomila, že si vlastne ide zobrať svojho vlastného brata. Tu však udalosti nabrali nečakaný smer.

Ako píše The Sun, v tomto momente malo vyjsť najavo ďalšie tajomstvo. Adoptovaný bol aj ženích a zaľúbenci teda neboli biologickí súrodenci. Podľa informácií Oriental Daily sa zdá, akoby si žena adoptovala syna po tom, čo sa jej nepodarilo nájsť zmiznutú dcéru, hoci sa o to roky neúspešne pokúšala. Neveste sa po tomto zistení údajne uľavilo a svadba sa nakoniec uskutočnila.