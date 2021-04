Marcel Forgáč je športovec telom aj dušou a preto neváhal prijať ani pozvanie Borisa Valábika a Mariána Gáboríka do šou Boris a Brambor. Namiesto spovedania známeho moderátora sa však na chvíľku karta obrátila a Marcel začal vyzvedať čo to na Borisa. Téma bola vskutku zaujímavá, nakoľko sa jednalo o hokejové bitky. K jednej dokonca takmer prišlo aj pred kamerami! Presvedčte sa v našom videu, no rozhodne sledujte aj šou Boris a Brambor v piatok o 22.20 na Jednotke.