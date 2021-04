Dvaja tridsiatnici oklamali zdravotníkov, len aby boli zaočkovaní: Trik za všetky drobné

Dvoch mužov zatkli v Mexiku za to, že si zafarbili vlasy nabielo a predstierali, že sú seniori, aby prednostne dostali očkovaciu látku proti koronavírusu. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra DPA.

Obaja muži vo veku 30 a 35 rokov, ktorí si nafarbili nabielo aj obočie, prišli do očkovacieho centra v hlavnom meste Mexiko pred dvoma týždňami so sfalšovanými dokladmi totožnosti. V stredu na tlačovej konferencii to uviedla starostka metropoly Claudia Sheinbaumová.

Mužom tam vpichli dávku vakcíny, hoci v Mexiku v súčasnosti očkujú iba pracovníkov verejného zdravotníctva, niektorých učiteľov a ľudí vo veku 60 a viac rokov. Nakoniec však podvodníkov prezradili ich hlasy. Polícia ich zatkla a vyšetruje ich za falšovanie dokladov totožnosti.

V Mexiku zatiaľ podali okolo 9,7 milióna dávok vakcín proti koronavírusu. Úplne zaočkovaných je tam vyše 1,3 milióna ľudí, teda približne percento obyvateľstva.

Občas sú dodávky vakcín do Mexika slabé a mexická vláda obvinila bohaté krajiny z "kradnutia" vakcín. Príslušný mexický úrad dosiaľ schválil na núdzové používanie šesť rôznych očkovacích látok.

Mexiko s okolo 126 miliónmi obyvateľov má v súčasnosti zaznamenaný tretí najvyšší počet úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 na svete po Spojených štátoch a Brazílii. Doteraz v krajine oficiálne potvrdili celkovo vyše 205 000 úmrtí. Keďže v krajine sa veľmi málo testuje, skutočný počet mŕtvych na covid je pravdepodobne výrazne vyšší.