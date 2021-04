Rodičia, pozor! Internetom sa šíri smrteľná výzva: Chlapec na to pekelne doplatil

Nočná hrôza každého rodiča. Malý chlapec sa zapojil do internetovej výzvy, pre ktorú teraz nehybne leží v nemocnici.

Ako uvádza portál New York Post, iba 12-ročný chlapec z Colorada v USA sa zúčastnil šialenej výzvy s názvom „Blackout Challenge“, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach ako napríklad TikTok. Úlohou ľudí je spraviť obrovské bláznovstvo, ktoré však napriek tomu účastníci dobrovoľne plnia – dusiť sa dovtedy, dokým nestratia vedomie. Joshua Haileyesus si na túto výzvu trúfol použitím šnúrok od topánok. Neskôr našlo jeho dvojča ležať v kúpeľni už iba chlapcovo nehybné telo.

Doktori rodine povedali, aby sa už pripravovali na poslednú rozlúčku s chlapcom, ale rodičia stále dúfajú v zázrak. „Je to bojovník. Vidím, že bojuje. Modlím sa za neho každý deň,“ povedal Joshuov otec. „Je to srdcervúce vidieť ho ležať na posteli. Prosil som ich na zemi, či by mi mohli dať nejaký čas, aby sa nevzdali. Ak by som sa ho vzdal, cítil by som sa, ako keby som od svojho syna odišiel,“ vysvetlil zdrvený otec.

Podľa slov Joshuových rodičov mali na neho sociálne siete do tejto udalosti len pozitívny vplyv. Zaujímal sa tam najmä o jeho koníčky ako varenie, hranie na gitaru či herectvo, preto netušili, že by sa niečo podobné mohlo stať práve jemu. Sociálne médiá vnímajú od tejto chvíle oveľa nebezpečnejšie, pričom ich prirovnávajú k zbraniam, ktorým naše deti každý deň sami vystavujeme. „Nie je to vôbec vtip. A môžete s tým zaobchádzať, akoby niekto držal zbraň. Takto nebezpečné to je,“ dodal Joshuov otec.