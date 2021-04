PSG uspelo v zasneženej prestrelke na pôde Bayernu, Chelsea zdolala Porto

Futbalisti Paríža St. Germain vyhrali v prvom štvrťfinálovom dueli Ligy majstrov na ihrisku obhajcu trofeje Bayernu Mníchov 3:2.

V repríze vlaňajšieho finále súťaže tak ukončili 19-zápasovú sériu Bayernu v LM bez prehry. Dva góly zaznamenal Kylian Mbappe, jeden pridal Marquinhos. Porto prehralo na neutrálnej pôde v Seville s Chelsea Londýn 0:2. Odvety sú na programe 13. apríla.

Bayern sa musel vo štvrťfinálovom šlágri zaobísť bez zraneného kanoniera Roberta Lewandowského, ktorého na hrote nahradil Eric Maxim Choupo-Moting a ten už v 2. minúte po rohovom kope trafil hlavou brvno bránky súpera. Hneď z protiútoku Parížania gólovo udreli, keď Kylian Mbappe po prihrávke šprintujúceho Neymara zvnútra šestnástky z prvej prestrelil Manuela Neuera medzi nohy - 0:1. V hustom snežení a pri teplote iba jeden stupeň Celzia mali o chvíľu neskôr domáci výhodu priameho kopu tesne za šestnástkou, Joshua Kimmich zo sľubnej pozície trafil iba do múru. V 12. minúte sa už PSG tešil z druhého zásahu po strele Juliana Draxlera, predchádzal mu však ofsajd a gól neplatil. O sedem minút neskôr Navas po priamom kope Bayernu nohami vyrazil hlavičku Leona Goretzku z piatich metrov. Domáci sa tlačili dopredu, ale Choupo-Moting v 27. minúte po rohu neusmernil na vzdialenejšej žrdi loptu do odkrytej bránky. Vzápätí Paríž šokoval domácich aj druhýkrát, pretože Bavorom nevyšla ofsajdová pasca a Marquinhos po oblúčiku od Nemyara sám pred Neuerom nezaváhal - 0:2. V tom momente bol pomer striel 11:2 pre obhajcu. Kapitán hostí Marquinhos však po polhodine hry pre zranenie predčasne striedal a Choupo-Moting v 37. minúte hlavou po centri Benjamina Pavarda dosiahol kontaktný gól na 1:2.

Po prestávke sa v prvej šanci ocitol Neymar, bol však už príliš blízko Neuera a neujala sa ani následná dorážka Angela Di Mariu. Na opačnej strane Navas zneškodnil strely Davida Alabu i Pavarda. Bayern tlačil, herne i štatisticky mal navrch, čo pretavil v 60. minúte do vyrovnávajúceho gólu - priamy kop Kimmicha z pravej strany poslal hlavou do siete Thomas Müller. O osem minút už PSG opäť viedol, keď Mbappe dostal pas od Di Mariu a cez brániaceho Jeromea Boatenga k bližšej žrdi upravil na 2:3. Bayern zo záverečného tlaku už nič nevyťažil, pokusy Alabu i Müllera zo sľubných pozícii skončili mimo priestoru bránky.

Chelsea na štadióne Ramona Sancheza-Pizjuana v Seville v úvode diktovala tempo, ale do šancí sa nedostávala. V 12. minúte sa skóre mohlo meniť na druhej strane, keď sa na hranici šestnástky oprel do lopty Mateus Uribe, no jeho pokus skončil tesne nad bránkou Londýnčanov. O dvanásť minút neskôr opäť pohrozilo Porto, po rohovom kope prestrelil v dobrej príležitosti bránku Zaidu Sanusi. Chelsea svoju prvú veľkú šancu využila, keď Jorginho prihral Masonovi Mountovi a ten po šikovnej otočke krížnou strelou po zemi poslal svoj tím do vedenia. Aktívnejšie Porto sa takmer dočkalo vyrovnania v 43. minúte, no hlavičku Pepeho parádne vytesnil mimo bránky Edouard Mendy.

Zaskvel sa aj šesť minút po zmene strán, keď nohami zlikvidoval krížny pokus Moussu Maregu. Pokus Luisa Diaza spoza šestnástky v 57. minúte skončil tesne vedľa. Hráči Chelsea sa sústredili najmä na pozornú obranu a dopredu sa dostávali sporadicky, napriek tomu sa po chybe Jesusa Coronu dostal do úniku Ben Chilwell a v 85. minúte spečatil triumf Chelsea 2:0.



Bayern Mníchov - Paríž Saint-Germain 2:3 (1:2)

Góly: 37. Choupo-Moting, 60. Müller - 3. a 68. Mbappe, 28. Marquinhos. Rozhodoval: Lahoz (Šp.), ŽK: Lucas Hernandez, Kimmich, Boateng, Choupo-Moting - Draxler

Bayern: Neuer – Pavard, Süle (42. Boateng), Alaba, Lucas Hernandez – Goretzka (33. Davies), Kimmich – Sane, Müller, Coman – Choupo-Moting

PSG: Navas – Dagba, Marquinhos (30. Herrera), Kimpembe, Diallo (46. Bakker) – Danilo, Gueye – Di María (71. Kean), Neymar (90. Rafinha), Draxler – Mbappe

32. Mount, 85. Chilwell. Rozhodoval: Vinčič (Slov.), ŽK: Mbemba, Conceicao (mimo ihriska), Grujič

Porto: Marchesin – Manafa (83. Conceicao), Mbemba, Pepe, Sanusi – Corona, Grujič, Uribe, Otavio (83. Martinez Toni) – Marega (83. Vieira), Luis Diaz

Chelsea: Mendy – Azpilicueta, Christensen, Rüdiger – James (80. Silva), Jorginho, Kovačič (90.+2 Emerson), Chilwell – Mount (80. Kante), Havertz (Giroud), Werner (65. Pulišič)

/hralo sa v Seville/