Taliansko sa pridáva k ostatným krajinám: Vakcínu od AstraZeneca bude podávať len najstarším občanom

Taliansko bude vakcínou proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca očkovať už len ľudí nad 60 rokov.

Oznámil to v stredu Franco Locatelli, hlavný poradca talianskej vlády v zdravotných otázkach koronakrízy, ktorého citovala agentúra AFP. Úrady podľa jeho slov prijali rozhodnutie "odporúčať prednostné podávanie (tejto očkovacej látky) osobám starším ako 60 rokov".

Locatelli, ktorý koordinuje panel odborníkov radiacich talianskej vláde, uviedol, že tvorba hlásených krvných zrazenín sa týkala ľudí, ktorí dostali len prvú dávku vakcíny. Druhú dávku tejto vakcíny tak v Taliansku budú podľa jeho slov môcť naďalej podávať aj mladším osobám, ktoré už dostali prvú dávku. Locatelli sa takto vyjadril na tlačovej konferencii, ktorá bola narýchlo zvolaná niekoľko hodín po tom, ako stanovisko k vakcíne od AstraZenecy zverejnila Európska agentúra pre lieky (EMA).

EMA v stredu oznámila, že tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "veľmi zriedkavý vedľajší účinok" vakcíny od AstraZenecy. Zároveň trvala na tom, že výhody očkovania touto vakcínou naďalej prevažujú nad možnými rizikami. Podobný postoj krátko na to vyjadrila i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej je spojitosť medzi očkovacou látkou od firmy AstraZeneca a vznikom trombóz síce možná, no nebola potvrdená.

Mnohé krajiny vrátane Nemecka či Francúzska použitie tejto vakcíny pre narastajúce obavy obmedzili pre osoby nad 55, respektíve 60 rokov. Po vydaní najnovšieho stanoviska EMA pozastavilo použitie vakcíny od AstraZenecy pre osoby mladšie ako 55 rokov i Belgicko.

Britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI) zasa odporučil, aby sa osobám vo veku od 18 do 29 rokov, ktoré nemajú zásadné zdravotné problémy, ponúkala pri očkovaní alternatíva k vakcíne od AstraZenecy. Mnohé iné krajiny v EÚ však túto vakcínu naďalej používajú bez vekového obmedzenia.