Do sčítania obyvateľov sa zapojilo vyše 4,8 milióna Slovákov: Ako sa Lendačanom podarilo mať účasť 98 %?

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov využilo viac ako 4,8 milióna Slovákov.

Od 12. februára do 31. marca na to mohli ľudia využiť oficiálnu webovú stránku či mobilnú aplikáciu. Čísla ešte nie sú finálne, keďže sčítanie bude do konca októbra pokračovať asistovanou formou pre tých, ktorí k tomu elektronickému nemajú prístup.

Elektronického samosčítania sa podľa informácií zo Štatistického úradu SR zúčastnilo 86 percent Slovákov, čo predstavuje 4 844 007 obyvateľov. „Výsledok nás ne­smierne teší a v najbližších mesiacoch v spolupráci so samosprávou pripravujeme asistované sčítanie, aby sme tak pomohli aj digitálne vylúčeným obyvateľom sčítať sa,“ prezradila generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková. Až 651 082 Slovákov sa zaregistrovalo hneď v prvý deň spustenia formulára.

Zaujímavosťou je, že sa celkovo zapojilo viac žien ako mužov v pomere 52:48 percent a prevažovali obyvatelia žijúci v mestách oproti tým na vidieku v pomere 55:45 percent. V hlavnom meste sa sčítalo 86 % obyvateľov. „Prvé základné výsledky sčítania chce Štatistický úrad SR poskytnúť už v roku sčítania obyvateľov, závisí to, samozrejme, od pandemickej situácie a toho, kedy sa reálne ukončí asistované sčítanie,“ informovala hovorkyňa SODB Jasmína Stauder.

Najväčším prekvapením bola obec Lendak (okr. Kežmarok). Tá má vyše 5-tisíc obyvateľov, ktorí sú na ňu patrične hrdí. Prejavilo sa to aj v tomto prípade - až 98,04 % obyvateľov sa k 31. marcu elektronicky sčítalo. „Tých 84 obyvateľov, ktorí sa ešte nesčítali, osobne oslovíme a verím, že to percento bude ešte vyššie,“ vraví hlava obce Pavel Hudáček.

Ten sa poďakoval obyvateľom i kolegyniam, ktoré mu vypomáhali. „Využili sme v obci aj všetky naše informačné kanály, miestny rozhlas, web, sociálne siete, SMS, aj našu káblovú televíziu. Robili sme tomu poriadnu osvetu a hlavne to bol osobný kontakt,“ dodal.