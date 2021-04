Také niečo tu ešte nebolo! V Markíze riešia problém: Zákaz černochov v šou Tvoja tvár znie povedome?

Tvoja tvár znie povedome zažíva krušné časy. Po úspešnom štarte prichádza facka pre tvorcov, ktorú im uštedril majiteľ licencie.

Vlnu pobúrenia zodvihlo u našich českých susedov nariadenie, že sa čierna pleť na pódiu tejto šou proste nebude akceptovať. Za všetkým má byť politická superkorektnosť a zvýšené rasistické napätie po celom svete! Šou, ktorá oslavuje spevácke legendy a svojich účinkujúcich prevteluje do ich podoby, pohybov či spevu, tak končí na lopatkách. V Čechách už sme videli Arethu Franklin s bielou pokožkou, čo vyburcovalo emócie všetkých zainteresovaných na maximum. S kostolným poriadkom to však nebude ani v Markíze! Čo bude s celou šou?

Vedeli by ste si predstaviť „bielu“ speváčku Tinu Turner, či Whitney Houston? Čudná predstava, ale vyzerá to tak, že v našich končinách to bude realita. Držitelia licencie sa totiž rozhodli pre radikálnu zmenu pravidiel. Odteraz sa všetci účinkujúci, ktorí imitujú černošských spevákov a speváčky, nesmú líčiť na čierno. Znamená to, že v rámci premeny naskúšajú hudobné číslo v kostýme, nie však so zmenenou farbou pleti.

Cieľom tvorcov programu je takýmto spôsobom reagovať na vzrastajúcu tendenciu rasových nerovností vo svete. Rozhodli sa tak aj na základe kontroverzného prípadu policajtom usmrteného černocha Georgea Floyda, ktorého zatkli v USA v máji minulého roka. Otázne ale je, či takouto zmenou pravidiel nenamútia ešte viac vody a ich snaha nevypáli presne opačne ako chcú. Česká verzia tohto programu už predviedla Arethu Franklin s bledou pokožkou, čím vyhovela nariadeniam z vrchu. Divákom a účinkujúcim sa však tento krok vôbec nepáči a rovnako tak televízii Nova.

„TV Nova svoje relácie vždy produkuje v súlade s požiadavkami majiteľa licencie. Doba sa mení a s ňou aj náhľad na to, čo naša civilizácia považuje za prijateľné. TV Nova si je týchto posunov vedomá a reflektuje ich. Naším cieľom bolo a je rešpektovať a oslavovať umelcov celého sveta bez ohľadu na ich rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu či akékoľvek iné charakteristiky," znelo ich stanovisko.

Markíza ešte farbí

V slovenskej verzii, ktorá beží na obrazovkách Markízy, však k tejto bizardnej zmene ešte neprišlo. Každú nedeľu sa totiž na pódiu objavil niekto s tmavšou pleťou. Či už to bol Dušan Cinkota ako Jason Derulo, či Martin Klinčúch ako spevák the Weeknd. V dalšej časti, ktorá nás čaká o pár dní sa ukáže herec Mosný ako raperka Missy Elliott s poriadne tmavou pleťou. Podľa informácií Nového Času sa však chýry o tejto ráznej zmene dostali aj do Záhorskej Bystrice a tvorcovia podľa ich slov aj malé kroky k uspokojeniu licencora podstupujú.

„TV Markíza rešpektuje všetky požiadavky licencora tejto svetoznámej šou. Našim cieľom je rešpektovať a uctiť si umelcov celého sveta bez ohľadu na ich rasu, a preto citlivo pristupujeme aj k maskovaniu našich účinkujúcich. Na maskovanie pleti aj černošských interpretov sa používa bežne dostupná farebná škála mejkapov. Je nutné podotknúť, že pri realizácii náročných silikónových masiek na tvár je všeobecne potrebné použitie tmavších odtieňov mejkapu, aby sa zakryli silikónové spoje, bez ohľadu na farbu pleti," povedala Novému Času PR manažérka projetku Andrea Macáková.

Pochová šou nové nariadenie?

Tvoja tvár znie povedome sa teší u nás veľkej obľube a inak tomu nie je ani u našich českých susedov, kde rovnako beží už jej 8 séria. O takomto niečom však tvorcovia ani nechyrovali.

Veľkým prekvapením to je aj pre moderátora našej šou Martina Nikodýma: "Sám som prekvapený, že to u nás vôbec riešime. Pre mňa je to prenesená téma. V tejto šou sa snažíme čo najvernejšie stvárniť toho človeka a ak by sme popreli, kým ten človek je, tak vlastne to by bola neúcta k nemu. My tých ľudí práveže vyzdvihujeme, my ich tu obdivujeme a oni sú tými, ktorých sa snažia naši účinkujúci napodobniť a v žiadnom prípade nie zosmiešniť. Za tým som nikdy nič podobné nevidel," priznal Novému Času.

Rovnaký názor zdieľa aj porotkyňa Lujza Garajová-Schrameková. „Veľmi ma to prekvapilo. Nikdy som totiž nevnímala, že by táto šou bola pre kohokoľvek urážlivá. Vždy som ju práveže brala ako poctu spevákom a vôbec som neriešila, akej farby majú pleť. Určite treba bojovať proti rasizmu, ale neviem, či práve toto je tá vhodná forma, ktorou to osloví ľudí. Neviem, či je úplne šťastné takto bojkotovať práve túto vec,“ vyjadrila brunetka svoje pocity pre Nový Čas. Sociologička Zuzana Kusá v tom vidí pre šou veľký krok vzad a predzvesť možného konca celej šou.

Celý projekt totiž stojí práve na čo najviac uveriteľných premenách účinkujúcich, ktorí sa majú stať vernými kópiami reálnych umelcov, čo v tomto prípade stratí význam. "Ak sa to dotýka nejakých skupín, tak dobre, ale tým pádom končí táto šou. To sa nedá v tejto šou uplatniť a ak, potom to treba paušálne uplatniť na všetky etnické skupiny. Keď určitá etnická skupina má na verejnosti silný hlas tvrdí, že toto ju uráža, tak s tým sa nedá nič robiť, musíme to rešpektovať, je to princíp demokratickej spoločnosti," vysvetlila Kusá.

Nie je na tom nič urážlivé

Zuzana Kusá, sociologička

- Nerozumiem tejto zmene, pretože na tých premenách, či už rodových napr. na tom nebolo nič urážlivé, pretože tam išlo o to, čo najlepšie stvárniť nejaký videoklip z nejakej doby a toho speváka. Rozhodne tam nebol žiaden prvok zosmiešňovania toho interpreta. Nikdy sa nekomentovala farba pleti, rod, váha.