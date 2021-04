Horor v zákrute: Prečo vyletela sedačka s Majkou z auta? Rodičia, na toto si dajte pozor!

Hrozné nešťastie! Malá Majka (2) sedela na zadných sedadlách v autosedačke vozidla, ktoré riadil jej otec.

Keď včera prechádzali zákrutou v obci Opoj (okr. Trnava), zadné dvere auta sa nečakane otvorili a dievčatko v sedačke vyletelo na cestu. Po dopade sa ešte malo kĺzať po ceste približne 15 metrov a naraziť do betónového žľabu. Ťažko zranenú a šokovanú Majku museli transportovať vrtuľníkom do bratislavskej nemocnice.

Všetko sa udialo veľmi rýchlo. Otec prechádzal zákrutou, keď zrazu z auta vypadlo dievčatko v autosedačke. Majka sa v nej 15 metrov šúchala po ceste a následne vletela do betónového žľabu, kde si udrela hlavičku. Polícia potvrdila opis priebehu nehody.

„Podľa prvotných informácií malo dvojročné dievčatko sedieť na zadných sedadlách v autosedačke a za doposiaľ nezistených príčin vypadnúť spolu s ňou za jazdy z idúceho auta. Pri páde si malo dieťa poraniť hlavičku a zo zraneniami bolo letecky transportované do bratislavskej nemocnice. Právna kvalifikácia bude stanovená po zadokumentovaní skutku a po ošetrení maloletého dieťaťa,“ informovala policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Plakala na ceste

Podľa našich informácií bol z toho otec v šoku, no dokázal sa zmobilizovať a privolal záchranku. „On zastavil pár metrov ako vypadla a utekal z auta za ňou. Okamžite sa volala záchranka, ale maličká komunikovala, plakala a bola celá od krvi,“ prezradil okoloidúci, ktorý videl len to, ako dieťa leží na ceste. Keď záchranári maličkú ošetrili, vrtuľník ju transportoval do nemocnice v hlavnom meste.

„Dievčatko bolo primárne ošetrené. Malo tržnú ranu na hlavičke, komunikovalo a bolo pri vedomí,“ uviedla hovorkyňa leteckej záchrannej služby Zuzana Hopjaková. Obrovským šťastím bolo aj to, že otec išiel pomaly. Podľa informácií Nového Času bol Renault Scénic predtým na hĺbkovom čistení interiéru a otec mal pravdepodobne zabudnúť zaistiť detskú autosedačku a na aute nemala byť funkčná ani detská poistka. Súhra nešťastných náhod tak mala podľa nášho zdroja prispieť k tomu, že si Majka mala otvoriť zadné dvere a počas jazdy vypadla z auta.

Detská poistka

Vozidlá majú systém detskej poistky aktivovateľný jediným tlačidlom z miesta vodiča. Šofér tak má kontrolu nad zadnými dverami aj oknami. Poistka zablokuje mechanizmus otvárania dverí zvnútra a dieťa si tak svojvoľne nedokáže otvoriť dvere, ani keď sa hrá s kľučkou.

Ako došlo k nehode

1. Renault Scénic šoférovaný otcom dievčatka prechádzal zákrutou v obci Opoj.

2. Zo zadných dverí vyletela Majka v neukotvenej autosedačke.

3. Po dopade na zem sa ešte došúchala do betónového žľabu, kde si poranila hlavičku.

Rodičia, na toto si dajte pozor!

- Pred jazdou skontrolujte, či je sedačka riadne upevnená vo vozidle, prednostne systémom isofix alebo bezpečnostným pásom.

- Okrem toho je potrebné dieťa riadne, aj v obci, pripútať k sedačke.

- Počas jazdy zabezpečiť dvere cez detské poistky tak, aby dieťa nemalo možnosť otvoriť dvere, pohybovať sa voľne po interiéri vozidla.