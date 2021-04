Bulharský premiér oznámil zdrvujúcu prehru: V novom parlamente nemá dostatočnú podporu

Bulharský premiér Bojko Borisov v stredu priznal, že jeho strana GERB (Občania za európsky rozvoj Bulharska) nezískala v nedeľňajších parlamentných voľbách dostatočný počet kresiel v parlamente potrebných na vytvorenie novej vlády.

Informovala o tom agentúra AFP. Stredopravá GERB so ziskom 26,6 percenta hlasov obsadí v 240-člennom parlamente zrejme len 75 mandátov a medzi piatimi ďalšími stranami, ktoré sa doň dostali, nemá jasných politických partnerov, poznamenala AFP. Pomery v parlamente zmenilo prekvapivé umiestnenie protisystémovej strany ITN (Je taký národ) speváka a televízneho moderátora Slavia Trifonova, ktorá skončila ako druhá so ziskom 17,7 percenta hlasov. Opozičná Bulharská socialistická strana (BSP) obsadila tretie miesto s necelými 15-percentami hlasov.

"Máme záväzok voči našim voličom navrhnúť (novú) vládu," vyhlásil Borisov v stredu na zasadnutí kabinetu. V parlamente, ktorý vzišiel z víkendových volieb, však jeho nová vláda nebude mať šancu na to, aby získala podporu, dodal. Borisov v tejto súvislosti vyzval Trifonova, aby prevzal za výsledky volieb zodpovednosť. ITN však odmietla zostavenie koalície s tzv. mainstreamovými stranami. Trifonov v krátkej reakcii na sociálnych sieťach uviedol, že jeho strana sa bude riadiť len ústavou a zavedenými postupmi.

Pred voľbami Trifonov uviedol, že by bol ochotný spolupracovať s dvoma menšími politickými zoskupeniami - Demokratické Bulharsko (DB) a Povstaňme! Mafia von!, ktoré podľa neho predstavujú "menšie zlo". Obe tieto strany sa vlani v lete zapojili do protivládnych protestov voči Borisovovi. DB získala vo voľbách 9,5 percenta hlasov a Povstaňme! Mafia von! 4,7 percenta. Podľa predbežných výpočtov by mohli mať dovedna 92 poslancov, čo je viac ako získala GERB, avšak omnoho menej než je potrebných na parlamentnú väčšinu.

Borisov v stredu naznačil, že by takúto menšinovú vládu možno podporil. "Ak ju nesformujú, dokážu, že chcú krajinu uvrhnúť do chaosu a že nie sú schopní vládnuť," povedal. Prezident Rumen Radev v súlade s ústavou ako prvú poverí zostavením vlády najsilnejšiu stranu GERB. Ak GERB neuspeje, mandát dostane následne ITN.