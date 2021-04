Prvé zasadnutie Hegerovej vlády: Nájdite dva rozdiely! Premiér si pripravil pre ministrov prekvapenie

Nová vláda Eduarda Hegera (44) sa prvýkrát stretla, aby prebrala návrhy zákonov a uznesení, ktoré treba schváliť.

Staronových ministrov čakalo pri príchode do miestnosti na Úrade vlády prekvapenie v podobe kvetiny, ktorú im premiér venoval. Okrem tejto drobnosti sa však menil aj zasadací poriadok, pričom najviditeľnejšia zmena nastala za vrchstolom.

Tam si stoličky prehodili premiér Heger s novým ministrom financií Igorom Matovičom. Ten sa k vzťahom v koalícii vyjadrovať nechcel. Ostatní ministri hovorili, že všetko je už po mesačnej kríze v poriadku. „Úplne v pohode, myslím si, že to bude dobre fungovať,“ reagoval šéf hospodárstva Richard Sulík.

Ten si všimol aj zmenený zasadací poriadok vládnych predstaviteľov. „Zmenil sa zasadací poriadok. Sedím tri miesta ďalej od Igora Matoviča,“ povedal s humorom Sulík. Heger to vysvetľuje tak, že išlo o jeho požiadavku. „Sedíme tak, aby zástupcovia jednotlivých strán boli spolu,“ dodal premiér. Sulík tiež konštatoval, že Matovič zatiaľ nereagoval na jeho pozvanie na pizzu k nemu domov. „Tak to nebudem teraz siliť.“ Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa však bola debata na vláde medzi nimi vecná a slušná. Každý z ministrov si od Hegera navyše vyslúžil kvetinu, ktorá má symbolizovať ich vládnutie. „Dostali sme za úlohu teraz kvetinku tri roky pestovať, toľko, čo našu vládu,“ objasnil Sulík.

Milan Krajniak sa vracia

Exminister práce za Sme rodina Milan Krajniak posledné týždne niekoľkokrát zopakoval, že do vlády sa vrátiť nechce. „Ja som ju podával s vedomím, že podávam demisiu, a nie že robím divadielko alebo nejakú „vydierku“ na to, aby som sa mohol o päť minút vrátiť,“ uviedol Krajniak. Jeho odchod nie všetci pochopili, keďže jeho hlavu nikto nežiadal, no Krajniak tvrdil, že išlo z jeho strany o reflexiu. Napriek tomu bude v piatok opätovne vymenovaný prezidentkou.

„Pán Krajniak už nechcel ďalej pokračovať, sedeli sme s pani prezidentkou, priniesli sme nejaké mená, ktoré by boli možné a akceptovali sme požiadavky pani prezidentky, ktorá hovorila, že by bola rada, keby v tejto kríze, keď je najväčšia záťaž na ministerstvo práce, tam sedel človek, ktorý presne vie to ministerstvo ušoférovať. Tak sme na konci dňa prišli s tým, že sme prehovorili pána Krajniaka napriek jeho veľkému zdráhaniu,“ uviedol Boris Kollár.

Pôvodne tam navrhli poslanca Jozefa Hlinku. „Problém bol ten, že vyslovila požiadavku a my sme ju akceptovali, že by bolo fajn, keby tam išiel niekto, kto presne vie a môže okamžite začať konať,“ vysvetlil Kollár problém pri jeho vymenovaní prezidentkou.