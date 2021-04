Dátový analytik si nedával servírku pred ústa: Ostré slová o očkovaní, toto by mala byť priorita pri otváraní

Konečne poznáme dátum, kedy by sa malo začať s uvoľňovaním! Čo si o tom myslí dátový analytik Ivan Bošňák.

Zahraničie o nevábnom prvenstve Matoviča: Takýto krok iní politickí lídri ešte neurobili

Od 19. apríla sa má postupne začať uvoľňovanie. Je to podľa vás správne, či by sa malo začať skôr?

- Ku COVID automatu sme publikovali opakovane mnoho pripomienok. Na niektoré veci reaguje neskoro, na iné reaguje veľmi neskoro a najhoršie je, že na určitý regionálny vývoj nereaguje vôbec. Pripravovaný bol v čase vysokého rastu pandémie okolo Mikuláša pred 4 mesiacmi, keď sme napríklad o očkovaní ani nechyrovali. Dnes sme podali viac ako 1 milión vakcín. Je absolútne jasné, že školy sa 3-4 týždne po zaočkovaní učiteľov majú po roku pre žiakov na základných a stredných školách otvárať čo najskôr, veď preto sme tých učiteľov vo februári a v marci masívne očkovali.

Čo by malo byť prioritou pri otváraní?

- Dnes jednoznačne šport a školy. Dokonca uvádzame na 1. mieste organizovaný šport pre milióny ľudí a hlavne detí v exteriéroch a obmedzene aj v interiéroch, hlavne v pohodových okresoch, s odstupom mesiaca aj v čiernych okresoch. Rovnako obchodné centrá, služby, kostoly, fitká s limitom osôb na určitý rovnaký počet štvorcových metrov, s limitom počtu osôb a využitia maximálnej kapacity. Čím jednoduchšie pravidlá, tým lepšie. 1 osoba na 15 m² sa nám zdá ako dobrý štandard a na terase 4 ľudia pri stole, na 3 metre rozostup do 20.00 večer.

Aký postup by ste navrhli pri otváraní škôl?

- Všetci učitelia dostali možnosť sa dať zaočkovať, po 3 týždňoch od I. dávky sú značne chránení proti hospitalizácii, ťažkému priebehu. Boli privilegovaní pri očkovaní, teraz je na rade príchod do školy. S určitým testovacím protokolom starších detí je potrebné otvoriť aj stredné školy, ale bez internátov. Ak môžu od 8. marca chodiť do školy na 6 hodín denne maturanti 5-krát týždenne do zle vetranej triedy, následne môžu ísť aj deti športovať do exteriéru, treba šport a školy spojiť. Minister školstva na šport rezignoval, ani ho nespomína, pri školách celý rok ustupoval a pre nikoho z vlády neboli a nie sú školy prioritou. Ani druhou v rade. Otvorené sú fabriky, priemyselné parky, logistické centrá. Pekne sme dopadli. Vzdelanie a šport sú na poslednom mieste.

Bude sa dať cestovať aj bez karantény po návrate?

- Opäť bude závisieť od vývoja v domácej a v cieľovej krajine. V lete budú podmienky cestovania diametrálne iné, ako sú dnes, počkajme 3 mesiace.

Ako vidíte situáciu s očkovaním - kedy by mohla byť zaočkovaná väčšina Slovenska?

- Opäť otvorene. Väčšina Slovenska nebude tak skoro zaočkovaná, lebo to nechce. Aj prieskumy ukazujú menej ako 50 %. A to hovoríme o dospelej populácii nad 18 rokov, ktorá sa tak vyjadruje. Bude to veľký problém, zachvíľu nebude na Slovensku koho očkovať a posunieme sa s možnosťou očkovania do ročníkov nad 40 a neskôr, ale veľmi skoro, nad 30 rokov. Vakcín bude v júni toľko, že vám ju dajú v supermarkete k banánom. Ale nakoľko nebudeme mať zaočkované kritické skupiny seniorov, kde sme aj dnes len na 40 percentách, tak títo budú zapĺňať nemocnice a umierať. Ľudia nad 60 rokov reprezentujú tri štvrtiny pacientov a 90 % úmrtí. Minulý týždeň sme prijali 2 000 nových pacientov a z nich 600 - 700 zomrie. Takto to budeme ťahať do júla. Plné nemocnice, desiatky úmrtí denne a málo zaočkovaných. Prebieha tu akcia „premorujeme sa“. Tí, ktorí si covidom prešli, a tí, ktorí sú zaočkovaní, teda ľudia s protilátkami, budú chcieť normálne žiť a budú na to tlačit. Budem jedným z nich. Nech je nám Veľká Británia príkladom a krajiny s odporom voči očkovaniu výstrahou.