Slovensko sa blíži k postupnému otváraniu: Čo všetko by sa mohlo uvoľniť od 19. apríla?!

Konečne poznáme dátum, kedy by sa malo začať s uvoľňovaním!

Nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) avizuje, že vďaka zlepšujúcej sa situácii by sme mohli v pondelok 19. apríla prejsť z čiernej fázy COVID automatu do bordovej. Ak sa nič dovtedy nepokazí, otvoria sa kostoly, nákupné centrá a dovolené budú aj návštevy prírody mimo vlastného okresu. Najväčšou prioritou však majú byť školy. Ktoré ročníky sa budú môcť vrátiť do lavíc?

Slovenský lockdown trvá už niekoľko mesiacov, počas ktorých sme nevyšli z čiernej fázy COVID automatu. Jednou z podmienok na prechod do bordovej úrovne, čo by znamenalo uvoľnenie opatrení, totiž bolo, aby klesol počet hospitalizovaných pod 3-tisíc. To sa naplnilo počas Veľkej noci a v stredu bolo v nemocniciach 2 895 pacientov. Ak bude klesajúci trend pokračovať, o necelé dva týždne by malo nastať vytúžené uvoľňovanie.

V súčasnosti je totiž automat nastavený tak, že po zlepšení situácie treba počkať 13 dní na to, či sa klesajúci trend potvrdí. „Situácia sa mierne zlepšuje, ale stále nemáme vyhraté,“ povedal novopečený minister Leng­varský pred svojím prvým zasadnutím vlády, ktoré sa uskutočnilo v stredu ráno. Informoval tiež, že od budúceho týždňa sa mení mapa rozdelenia okresov a čierne budú už len dva - Poprad a Kysucké Nové Mesto.

Dodal, že vo štvrtok bude zasadať konzílium odborníkov, ktoré rozhodne o ďalšom spôsobe testovania a o uvoľňovaní. Nevylúčil, že sa COVID automat upraví, no tvrdí, že ak sa tak stane, budú to len kozmetické zmeny. Otázne zostáva, ako sa bude meniť testovanie, ktoré je teraz povinné takmer pri všetkých činnostiach.

Prioritou budú školy

Viacerí členovia vlády sa zhodli na tom, že prioritou musia byť školy. Ak by sme prešli do bordovej fázy, do lavíc by sa mohl vrátiť maturanti a deviataci. Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga by však mohli školy dostať výnimku a od 19. apríla by sa mohli prepnúť do regionálneho semaforu. Znamenalo by to, že v lepších okresoch by sa do lavíc vrátil celý druhý stupeň a v horších len koncové ročníky. „Toto však nie je oficiálna správa,“ povedal minister s tým, že by išlo o signál, že školstvo je priorita.

Budú sa musieť rodičia aj deti naďalej testovať? „Myslím, že testovanie rodičov sa zachová. Predsa len budeme do systému púšťať obrovský objem mladých ľudí. Je dôležité, aby sme držali nejakým spôsobom tú bezpečnú hranicu, priesor alebo ruku nad školstvom, aby sa nestalo, že nám to vybuchne,“ povedal Gröhling s tým, že deti by mohli využívať kloktacie testy, ktorých máme k dispozícii takmer milión.

Minister hospodárstva Richard Sulík dúfa v čo najskoršie uvoľňovanie. Bola by to podľa neho dobrá správa pre ekonomiku. „Teraz, keď čísla klesajú, je potrebné to urobiť čím skôr. Ale chápem aj druhú stranu a obavy z možného zhoršenia, resp. nástupu tretej vlny pandémie pri predčasnom uvoľnení, a preto nebudem teraz predbiehať,“ uviedol Sulík s tým, že trvajú na zmene COVID automatu. Nepáči sa mu napríklad to, že niekde je limit na počet osôb a niekde na percentá naplnenia.