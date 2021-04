ŠÚKL reaguje na najnovšie zistenia o AstraZenece: Očkovaciu stratégiu na Slovensku chce prediskutovať

Tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "veľmi zriedkavý vedľajší účinok" vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca.

V stredu o tom informovala Európska lieková agentúra (EMA). Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) o záveroch už podľa hovorkyne Magdalény Jurkemíkovej informoval Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s cieľom otvoriť diskusiu o očkovacej stratégii na Slovensku.

Odborníkom EMA sa nateraz nepodarilo identifikovať rizikové faktory, ktoré by mohli podmieniť tvorbu krvných zrazením. Pravdepodobným vysvetlením však môže byť "imunitná odpoveď" jednotlivcov na zaočkovanie touto vakcínou, uviedla výkonná riaditeľka EMA Emer Cookeová.

"Konkrétne rizikové faktory ako vek, pohlavie alebo predchádzajúce zdravotné komplikácie sa nedali potvrdiť, keďže tieto zriedkavé javy sa vyskytli u všetkých vekových kategórií," uviedla Cookeová. Zároveň však zdôraznila, že výhody vakcíny od AstraZenecy naďalej prevažujú nad možnými vedľajšími účinkami.

Krvné zrazeniny sa pozorovali v mozgu, brušnej dutine a tepnách a v niektorých prípadoch boli pozorované spolu s nízkym počtom krvných doštičiek. "Väčšina prípadov sa vyskytla u žien do 60 rokov do dvoch týždňov po očkovaní, no v súčasnosti nie je možné určiť rizikové faktory pre tieto zriedkavé nežiaduce účinky," dodala Jurkemíková.

"V prípade výskytu takýchto krvných zrazenín je nevyhnutná včasná špecializovaná diagnostika a liečba. Pri včasnej identifikácii príznakov zrazenín je možné ich liečiť a vyhnúť sa závažným zdravotným komplikáciám," skonštatovala Jurkemíková. Medzi príznaky prítomnosti zrazenín patrí dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, opuch dolných končatín, pretrvávajúca bolesť v oblasti brucha, neurologické príznaky ako pretrvávajúca a závažná bolesť hlavy alebo rozmazané videnie a drobné krvné škvrny vo veľkosti špendlíkovej hlavičky pod kožou mimo miesta vpichu.

Šéfka EMA poukázala na to, že pri vakcínach sa môžu vyskytnúť takéto veľmi zriedkavé prípady, ktoré neodhalia klinické štúdie. EMA bude preto podľa Cookeovej naďalej monitorovať nové zistenia a keď bude mať viac informácií, vydá ďalšie usmernenie. Na Slovensku sa začalo očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca 1. marca, medzi prvými boli zaočkovaní učitelia a pedagogickí zamestnanci.