Útočník Detvy Sýkora bude 3 mesiace bez príjmu: Roboty sa nebojím, pôjdem aj k lopate!

Má po sezóne a nevie, čo bude teraz robiť! Ofenzívny líder Detvy Ján Sýkora (30) si obnovil zranenie ramena v treťom štvrťfinále play-off Tipos extraligy proti Popradu.

Skúsený útočník musí počkať na lekárske vyšetrenia, a potom sa bude obzerať po práci, aby uživil štvorčlennú rodinu, keďže najbližšie tri mesiace bude bez hokejového príjmu. A vôbec nemá problém robiť lopatou v ruke na stavbe, kde tvrdo makal už vlani počas prvej vlny koronakrízy!

Detvania síce vo štvrťfinále proti Popradu prehrali v sérii 0:4 na zápasy, no napriek tomu majú za sebou najúspešnejšiu sezónu v klubovej histórii. „Táto sezóna bola výborná. Všetci chalani, trénerský tím a celý klub sme ťahali za jeden povraz a tvrdo makali. Boli sme výborná partia, to som už dávno nezažil,“ hovorí na úvod pre Nový Čas rodák z Detvy.

„Poprad bol silný, aj keď si osobne myslím, že dva zápasy sme mohli zvládnuť,“ vysvetľuje Ján Sýkora, ktorý v treťom zápase opustil ľadovú plochu so zranením ramena. „Túto sezónu som už raz na to rameno spadol. Mám to zdrôtované a už mi dvakrát aj vyskočilo. Neviem, či v tej chvíli, keď som naťahoval ruku, mi do nej udrel. Nebolo to vôbec nič strašné, ale vôbec sa mi neprekrvuje ruka. Takže musím ísť na magnetickú rezonanciu a uvidíme,“ hovorí otec dvoch malých detí, ktorý vlani po predčasne skončenom ročníku pre prvú vlnu pandémie začal pomáhať kamarátovi na stavbe, aby uživil rodinu.

Obracať sa bude musieť aj tento rok, keďže po skončení sezóny zostane minimálne tri mesiace bez hokejového príjmu. „Aj tento rok budem musieť niečo robiť, ale situáciu opäť komplikuje korona. Takže bude ťažšie si niečo nájsť a navyše som aj zranený. No budem musieť niečo robiť, som živnostník, máme dve malé deti a úrady mi nič neodpustia. Ja sa roboty nebojím, a keď niečo neviem, tak sa to naučím. Nie som predsa ľavý,“ dodáva so smiechom Sýkora.