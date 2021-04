Odľahne poistencom? Košická univerzitná nemocnica a Dôvera sú blízko dohody

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice a súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera sú blízko dohody.

Uzavretie zmluvy predpokladajú do konca týždňa, čo by znamenalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov Dôvery v plnom rozsahu a bez obmedzení. Pre TASR to po utorkovom (6. 4.) rokovaní uviedol PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. Potvrdila to aj hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

Na kontaktné centrum zdravotnej poisťovne sa počas uplynulého víkendu obrátilo niekoľko poistencov. "Informovali nás o tom, že ich lekári UNLP odmietli ošetriť, museli sa tak obrátiť na iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," uviedol Štepianský.

UNLP pripomenula, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu UNLP už niekoľko mesiacov poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň má vypracovaný manuál, na základe ktorého ju poskytuje poistencom ZP Dôvera. "Manuál umožňuje lekárom postarať sa o väčšinu prípadov pacientov, jednoznačne o pacientov s ochorením COVID-19, onkologických pacientov a tiež pacientov po transplantácii," uviedla s tým, že medzi akútne výkony patrí aj pôrod. Od začiatku mesiaca fungujú v UNLP aj klientske centrá pre poistencov Dôvery, ktorí prídu do nemocnice a lekár vyhodnotí ich zdravotný stav ako odkladnú zdravotnú starostlivosť.

UNLP sa s Dôverou nedohodla na pokračovaní zmluvného vzťahu, preto týmto poistencom od 1. apríla poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Tvrdí, že k dohode nedošlo z ekonomických dôvodov, respektíve pre nedostatočné platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Podporu jej vyjadrilo aj Lekárske odborové združenie. Podľa Dôvery UNLP ako jediná nemocnica na Slovensku odmietla ponuku, ktorú jej predostreli.