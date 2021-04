Ewa Farna je s rodinou zavretá doma: Manžel jej vymyslel prekvapenie, ktoré dostalo všetkých

Česká speváčka Ewa Farna zatúžila po cestovaní a exotike.

S manželom, hudobníkom Martinom Chobotom a synom Artuśom, sú ako mnohí z nás kvôli pandémii zavretí doma. Speváčka by však rada vypadla k moru, to však u jej manžela, dbajúceho na opatrenia, neprešlo.

,,Chcela by som už fakt ísť niekam k moru, vieš, že Arťo by sa hral na piesku, my s drinkom, pohoda, nejak v izolácii na samotke, ale v exotike. Vitamín D, slnko, lepšia nálada, chápeš,“ napísala na Instagram, čo povedala Martinovi. Jej manžel je však zásadový. ,,Veď nemôžeme cestovať ani medzi okresmi, ani na sviatky nevidíme rodinu, tak to fakt nemôžeme predsa ísť, to je úplne proti zmyslu opatrení,“ zakontroval.

,,Ale veď tu je tá situáciu snáď najhoršia, už mi doma šibe, potrebujem niekam vypadnúť. Navyše všetci na Instagrame sa chvália Dubajom alebo Kanárskymi ostrovmi. Vieš ako, tiež by som chcela piesok a palmy,“ presviedčala Ewa. Požiadavky síce u Martina neprešli, ale jej potreby vzal na vedomie.

Keď sa Ewa vzdialila, vytvoril jej exotickú atmosféru rovno doma! More bolo síce len na obrazovke a palmy v kochlíku, no speváčka sa potešila. ,,Dubaj to nie je, ale snaha sa cení,“ napísala speváčka. Jej príspevok pobavil 26-tisíc ľudí, medzi nim jej kolegyne Moniku Bagárovú či Veroniku Nízlovú.