Žena sa na WC zvíjala v bolestiach, ani len netušila, že jej to zmení celý život: Šokujúci pohľad do toalety!

Z minúty na minútu sa jej život prevrátil naruby.

Melissa Surgecoff z Massachusetts zažila najväčšie prekvapenie svojho života. Američanka zrazu začala doma pociťovať bolesti brucha. Jej ustarostený snúbenec Donnie Campbell okamžite zavolal záchranku, pretože sa bál, že by mohlo ísť o obličkové kamene. "Jedinú úľavu som pocítila, keď som si sadla na toaletu," uviedla pre portál Today.

"Bola som v kúpeľni, nemohla som sedieť. Kričala som, no snažila som sa nebyť hlučná. Netušila som, o čo ide," popísala zvláštny pocit prekvapená žena, ktorá dodala, že z nej do toalety niečo vypadlo. Najprv si Melissa myslela, že to bola stolica, neskôr si uvedomila, že to bolo až príliš veľké. "Boli sme v šoku, vôbec sme to nečakali, zrazu sme zbadali, že v toalete je dieťa," popísal snúbenec Donnie prekvapivý okamih, keď zistil, že sa stal otcom. Napriek tomu, že žena netušila, že je tehotná a nechodila tým pádom na žiadne gynekologické prehliadky, bábätko je zdravé a darí sa mu veľmi dobre. V nemocnici spolu s matkou pobudlo iba jeden deň.

Melisse by ani vo sne nenapadlo, že je tehotná. Ako informuje portál ladbible.com, mala nepravidelný menštruačný cyklus a dokonca aj pribrala, všetko to však pripisovala užívaniu liekov na sklerózu. Párik sa mal minulý rok brať, no po tom, čo museli odložiť svadbu, sa rozhodli, že posunú aj svoje plány so založením rodiny. Osud to však zariadil inak a po prvotnom prekvapení, prišla veľká radosť z ich malého prírastku. "Teraz je všetko úžasné, nevymenila by som to za nič," uzavrela spokojná mamička.