Boris Valábik sa ocitol v šialenej situácii: Nikdy v živote som sa necítil tak trápne!

Zranenia či hokejové bitky boli ničím v porovnaní s tým, čo Boris Valábik (35) zakúsil v šou 2na1.

Adela Vinczeová (40) a Dano Dangl (46) jeho život doslova obrátili naruby a výsledkom bol poriadny emocionálny kolotoč, z ktorého sa ešte dlho spamätával.

„Ja som takto na televíznej obrazovke v strese ešte nebol. Naozaj sa vás bojím,“ priznal sa hneď v úvode bývalý hokejista, ktorý posledné roky spravil slušnú kariéru v médiách. A veru nie bezdôvodne. Niektoré veci už mal predtočené, ako napríklad takzvané „Uško“, inými slovami hru, v ktorej ním prostredníctvom bizarných príkazov Adela s Danom manipulovali pred očami nič netušiacich obetí... „Nikdy v živote som sa necítil tak trápne a nikdy v živote som nebol tak mimo svojej komfortnej zóny... Nevedel som, že to bude až takto zlé,“ krútil hlavou farbisto opisujúc svoje pocity z dokrútky, v ktorej zo seba urobil čistého blázna pred potenciálnymi autormi pokračovania jeho životopisnej knihy. „Bola to jedna z mojich najhorších životných skúseností. Bola to tragikomédia a nikdy nič také už nechcem zažiť,“ dodal. To, ako sa Borisovi Valábikovi podarilo prejsť všetkými nástrahami tejto šou, uvidíte už najbližšiu stredu na Markíze.