Zhasli aj posledné nádeje: Obľúbený festival Pohoda sa opäť ruší!

Fanúšikovia si budú musieť počkať. Koronavírus si totiž opäť vyžiadal svoju daň a jeden z ikonických slovenských festivalov musel zaradiť spiatočku. Pohoda nebude ani tento rok!

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Smutnú správu pre priaznivcov, ale aj samotných organizátorov oznámil Michal Kaščák na sociálnej sieti.

„Rozhodli sme sa na základe konzultácií s expertkami a expertmi. Je nám to ľúto, ale naše rozhodnutie považujeme za nevyhnutné a správne. Zároveň sme rozbehli prípravy na sérii malých festivalov, ktoré chceme na trenčianskom letisku urobiť už toto leto, a ktorým sme dali názov Pohoda on the Ground,“ vysvetlil Kaščák dôvody zrušenia festivalu. Dvadsiaty štvrtý ročník Pohody sa tak opäť presúva o rok, plná verzia festivalu bude v dňoch 7. – 9. júla 2022.

K rovnakému kroku pristúpili aj minulý rok, pričom náhradný termín bol daný na 8. do 10. júla 2021.