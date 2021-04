Austrália odôvodnila pomalé očkovanie: Problémy s dodávkami vakcín z EÚ

Austrálsky premiér Scott Morrison v stredu vyhlásil, že obmedzené dodávky vakcín z Európy sú príčinou viaznutia očkovacieho programu v jeho krajine, ktoré vyvoláva rastúcu nespokojnosť verejnosti. Informovala o tom agentúra AFP.

Morrison povedal, že nedostatok vakcín a "prísne kontroly vývozu" zavedené Európskou komisiou mali za dôsledok, že Austrália dostala len 700 000 z 3,8 milióna zazmluvnených dávok očkovacej látky vyvinutej Oxfordskou univerzitou a spoločnosťou AstraZeneca.

Austrálska vláda, ktorá si vyslúžila pochvaly za úspešný boj proti šíreniu koronavírusu, je vystavená čoraz väčšej kritike, keďže na základe uzavretých zmlúv sľubovala podanie štyroch miliónov dávok vakcíny do konca marca. V krajine sa namiesto toho podarilo do stredy podať len okolo 920 000 dávok. "3,1 milióna vakcín nedorazilo do Austrálie - to je jednoduchý fakt," povedal Morrison. "Nie je to spor. Nie je to konflikt. Nie je to polemika. Je to jednoducho fakt."

Predstavitelia krajiny počítali s tým, že väčšinu obyvateľstva zaočkujú dovezenými vakcínami i vakcínami AstraZenecy vyrobenými v Austrálii.

Minulý mesiac sa však objavili problémy, keď Taliansko zablokovalo vývoz 250 000 dávok vakcíny od AstraZenecy, keď samo zápasilo s vážnou koronakrízou. Morrisonova vláda vtedy tvrdila, že to celkový očkovací plán Austrálie neovplyvní. K ďalšiemu meškaniu dodávok viedla širšia debata v EÚ o tom, či vakcíny vyvážať, keď aj členské krajiny Únie zápasia s ťažkosťami pri potláčaní pandémie.