Mladá žena už trikrát zažila vlastnú smrť: Mrazivé svedectvo! Čo videla, vami otrasie

Žena, ktorá zomrela už trikrát, prezradila, čo zažila. Na sociálnej sieti TikTok uviedla, že mala pocit, akoby čas plynul „veľmi, veľmi pomaly“.

Rachel Boyle vo videách uviedla, že mávala ochorenie zvané supraventrikulárna tachykardia a pri niekoľkých príležitostiach zomrela. "Panebože, v skutočnosti som zomrela trikrát. Kedysi som mala ochorenie srdca nazývané SVT - ak neviete, čo to je, jednoducho si to vygooglite," hovorí Rachel s tým, že išlo o veľmi zriedkavý prípad, ktorý bolo veľmi ťažké liečiť. Pri jednom zo záchvatov jej srdcový tep vyskočil na 230 úderov za minútu.

Doktorka, ktorá bola 30 minút mŕtva, opísala, kde sa ocitla: Mrazivé slová o druhom svete

"A moje telo si s tým očividne neporadilo, stále som ´vypadávala´ a vo výsledku sa mi nakoniec zastavilo srdce," opisuje dramatické chvíle mladá žena. "Neklamem - prisahám na svoj život, že sa to stalo. Mala som pocit, akoby som doslova bola vytrhnutá z tela, nevidela som nič okrem jasného bieleho svetla a seba a cítila som, akoby čas plynul veľmi, veľmi pomaly. Ako keby som šla spomaleným tempom smerom k svetlu, chápete?" vysvetľuje svojim sledovateľom Rachel. Následne s rukou pred tvárou dodala: „A potom som zrazu videla seba, akoby som sa pozerala dole na svoje telo mysliac si: ´Páni, toto je fakt šialené.´"

Obdobná situácia sa opakovala aj neskôr. "Pamätám si to tak jasne. Bola som na operácii srdca a tiež sa mi zastavilo srdce. Stalo sa presne to isté - ale je to naozaj zvláštny, pekný pocit a vďaka tomu som sa pri umieraní cítila o niečo lepšie, nebudem klamať," priznáva Rachel. Na otázku, ako na jej zážitok reagovala rodina, či jej ľudia veria, nezaváhala: "Všetci si mysleli, že som totálny blázon, šialená." Ako povedala, ľudia sú presvedčení, že to bolo iba liekmi, ktoré dostala, alebo „nedostatkom kyslíka“. Rachel však trvá na svojom opakujúc, že to zažila hneď trikrát.

"Keď som bola na operačnom stole, mala som pocit, že moja duša úplne vyskočila z môjho fyzického tela. Videla som sa z vtáčej perspektívy, bola som doslova priamo nad svojím telom. Videla som ho na operačnom stole a okolo nebolo nič, nebolo vidieť nič z vybavenia, ktoré tam bolo, žiadni chirurgovia, bolo tam len moje telo ležiace na stole,“ zakončila mrazivé rozprávanie Rachel a dodala, že to bol „skutočne pokojný“ a „magický“ pocit.