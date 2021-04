Covid znova siahol do radov poslancov: S ochorením sa pasuje Stančík z OĽaNO, okamžité reakcie kolegov

Hoci sa situácia na Slovensku zlepšuje, boj s covidom ešte nemáme vyhraný. Stačí chvíľa nepozornosti a mnohí Slováci ani netušia, ako ho chytili. Nezasahuje viac už len staršie osoby, tentoraz ochorenie zmáha aj nečakanú vekovú kategóriu - dvadsiatnikov.

Svoje o tom vie aj poslanec NR SR a člen hnutia OĽaNO Andrej Stančík. Len 25-ročný poslanec sa podľa vlastných slov chránil, no nevyspytateľné ochorenie sa pred pár dňami nevyhlo ani jemu, keď mu výsledok testovania ukázal obávanú formulku - pozitívny. "Mám Covid! Dostalo to aj mňa. Včerajší antigén negatívny, večer som mal mierny kašeľ. Dnes som šiel na antigén pre istotu znova. Pýtal som sa, či mali dnes niekoho pozitívneho, povedali že 0. Tak som zažartoval, že snáď im to nepokazím. Je to šok. Od minulého víkendu som bol iba v práci a nosil som FFP2. Nemal som žiadny kontakt s pozitívnym (ibaže by mi to nenahlásili)," uviedol 3. apríla k fotke na sociálnych sieťach Stančík.

Jeho plány na sviatky razom dostali iba jediný scenár, a to riadnu domácu izoláciu. "Tento rok som sa na šibačku nechystal, no zjavne vyšibe covid mňa :) Beriem to s pokorou a ako ponaučenie.dodal mladý poslanec, ktorému na sociálnych sieťach vyjadrili podporu a želania skorého uzdravenia viacerí kolegovia z NR SR.