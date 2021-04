Dovolenka sa pre dievča († 22) skončila tragicky: Pre hlúpu chybu prišlo o život

Dovolenka s tragickým koncom. Len 22-ročná mladá žena si išla oddýchnuť na slnečnú Floridu. Domov sa už nevrátila.

Ako uvádza New York Post, mladučká Sydney Therriault z mesta Beallsville americkom štáte Ohio vycestovala začiatkom marca do dovolenkového rezortu Pelican RV Resort & Marina na Floride. Jediná chyba ju stála život. „Ukázalo sa, že nemala kľúč od hotela, a tak sa pokúšala dostať do svojej izby cez okno,“ vydala vyhlásenie kancelária šerifa, ktorý jej prípad vyšetroval. Sydney sa však pri pokuse vliezť do izby cez okno zasekla a udusila sa.

Pohotovostné zložky dorazili na miesto tragédie 18. marca okolo 7:28 ráno, avšak zdravotníci už boli bezmocní. Sydney vyhlásili za mŕtvu. Nie je jasné, ako sa tam zasekla, avšak okná na hotelových izbách boli obdĺžnikového tvaru a mali tvrdené sklo.

Priatelia spomínajú na mladučkú Sydney ako na „obetavú osobu“ a „slobodnú a temperamentnú dušu“. „Si slobodná cestovateľská duša, ktorá pomáhala ľuďom vidieť svet v lepšom svetle. Pomohla si mi a povzbudila si ma, aby som išla do sveta a kráčala svojou vlastnou cestou. Nikdy nebudeš zabudnutá, pretože si sa dotkla toľkých duší,“ napísala na jej počesť jej kamarátka Megan Harney.