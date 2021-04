Vlhová sa lúči s Magonim: Slová, ktorými ďakuje skvelému trénerovi!

Nečakaný koniec spolupráce medzi najlepšou lyžiarkou sveta Petrou Vlhovou a talianskym trénerom Liviom Magonim zaskočil celé Slovensko.

Petra Vlhová: "Bola to dlhá a náročná cesta za tým, čo sme si všetci tak neskutočne želali. Nakoniec sa sen stal skutočnosťou a ja držím v rukách Veľký glóbus. Úžasných 5 rokov s tebou Livio, počas ktorých som sa veľa naučila. Som nesmierne vďačná za tvoj čas, tvoju nekonečnú energiu, perfekcionizmus a nádej, ktorú si do mňa neustále vkladal. Jedny dvere sa zatvárajú, tisíc ďalších sa otvára a my si musíme iba správne vybrať. No tentokrát každý tie svoje. ĎAKUJEM LIVIO MAGONI."



Igor Vlha: "Livio odviedol s Peťou skvelú prácu a absolútne naplnil predsavzatia, ktoré sme si spoločne stanovili. Veľmi si ho vážim s chcem sa mu poďakovať za jeho inšpirujúcu profesionalitu, ktorou ovplyvnil naše životy. Som presvedčený, že na základoch ktoré sa nám spoločne podarilo vybudovať vystavame aj ďalší rast všetkých členov nášho Ski Team Vlha."



: "Päť krásnych a neuveriteľných rokov ubehlo rýchlo. S výnimočnou športovkyňou, ktorá verila vo mňa a v moje pracovné metódy a koncepty., no uprostred cesty mala mnoho sladkých zadosťučinení, ktoré sme všetci dosiahli s veľkými obeťami. Od toho dňa v Clusone tomu verila Petra, Igor a môj verný kolega Matej Gemza. Veľa sme toho obetovali, ale dosiahli sme náš cieľ. Som hrdý na to, že sa nám podarilo vybudovať profesionálny tím a že som sa od jeho členov mohol veľa naučiť. Ďakujem Borisovi, Stanovi, Simonovi, Marcovi, Mattii, Gigi, Matteovi, Soni, Petre. Nebol to len dobrý športový príbeh, ale aj životná lekcia pre nás všetkých, pretože taký musí byť šport. Ďakujem všetkým slovenským ľudom, úžasným fanúšikom, hrdým na svoju vlajku, hymnu a bolo mi cťou pomôcť vám prežiť všetky tieto chvíle.VĎAKA SKI TEAM VLHA, ALE NADOVŠETKO VĎAKA PETRA. CIAO."